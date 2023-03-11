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هداف ليل التاريخي.. ديفيد يتخطى هازارد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 06:31 مساء
هداف ليل التاريخي.. ديفيد يتخطى هازارد
لاعب ليل الفرنسي جوناثان ديفيد يحتفل بأحد أهدافه في مرمى ليون بالدوري الفرنسي، 10 مارس 2023. (الإنترنت)
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حطم لاعب ليل الفرنسي جوناثان ديفيد رقم زميله السابق في الفريق ولاعب ريال مدريد الإسباني إيدين هازارد، كأفضل هداف في تاريخ النادي الحديث برصيد 53 هدفا.

وسجل ديفيد ثلاثية في تعادل فريقه أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي أمس الجمعة، حطّم بها المهاجم الكندي البالغ من العمر 23 عاماً رقم لاعب ليل السابق إيدين هازارد، وفق ما نشرته «ليكيب» الفرنسية.

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وقال ديفيد جوناثان: «أبعد ما يمكنني رؤيته في الوقت الحالي هو المباراة التالية ومساعدة ليل على العودة إلى الأربعة الأوائل».

تحطيم الرقم.. سريالي
وتابع: «لقد أعجبت بإيدين هازارد لفترة طويلة، تحطيم رقمه القياسي أمر سريالي بعض الشيء بالنسبة لي». أضاف «إنني ممتن لزملائي في الفريق والداعمين وطاقمنا التدريبي على الدعم والتشجيع».

وعن مستقبله قال الكندي: «بالطبع أفكر في مستقبلي، وأرغب في اللعب بأكبر الدوريات، الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني هما حلم كل طفل».

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