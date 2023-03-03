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الدوري الفرنسي: كيليان مبابي على أعتاب إنجاز تاريخي مع باريس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 05:05 مساء
الدوري الفرنسي: كيليان مبابي على أعتاب إنجاز تاريخي مع باريس
لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يقف المهاجم كيليان مبابي عند عتبة إنجاز تاريخي مع باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم بمواجهة ضيفه نانت السبت، ضمن منافسات المرحلة 26 وذلك قبل الموقعة المنتظرة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

رفع مهاجم منتخب «الديوك» بهدفيه خلال الفوز بثلاثية على مرسيليا في المرحلة الماضية رصيده إلى 200 هدف بقميص نادي العاصمة المملوك قطرياً، ليعادل زميله السابق الأوروغوياني إدينسون كافاني كأفضل هداف في تاريخ النادي، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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ومن غير المستبعد أن يزور مبابي الذي سجل أربعة أهداف في مباراتيه الأخيرتين بعد عودته من الإصابة الشباك مرة جديدة أمام فريق «الكاناري»، حامل كأس فرنسا وصاحب المركز الرابع عشر في الدوري، على ملعب «بارك دي برينس» للانفراد بالرقم القياسي.

قال مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه عقب الفوز على مرسيليا الذي كان قد أخرجه من الكأس المحلية «من دون أدنى شك سيحطم كيليان الرقم القياسي. هو أفضل هداف في العالم في الوقت الحالي، لا شك في ذلك».

وتابع «هو سريع جداً ويقوم بأي شيء بسرعة. دائماً يَظهر في المباريات الكبيرة، وهو أمر يجيد القيام به اللاعبون الكبار».

مبابي أسرع من كافاني
احتاج مبابي إلى 246 مباراة فقط وخمس سنوات ونصف السنة للوصول إلى حاجز الـ200 هدف بقميص سان جرمان منذ أن وقّع على كشوفاته قادماً من موناكو في أغسطس 2017.

في المقابل، احتاج كافاني إلى 298 مباراة بين عامي 2013 و2020 للوصول إلى هذه العتبة. أما المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أحد النجوم الأوائل في حقبة ملكية قطر، فقد حمل سابقاً الرقم القياسي مع 156 هدفاً في أربع سنوات قضاها في باريس حتّى عام 2016.

يتحضر مبابي وميسي للموقعة المنتظرة في بايرن حيث يحل سان جرمان ضيفاً على بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم بعد الخسارة بنتيجة بهدف نظيف ذهاباً.

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