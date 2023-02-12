  • Alwasat News
Atwasat

شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 08:46 مساء
شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس
كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

استأنف مهاجم باريس سان جيرمان الدولي كيليان مبابي البعيد عن الملاعب منذ إصابته في الأول من فبراير الجاري، تدريباته الأحد وفقًا لعدد من وسائل الإعلام الرياضية الفرنسية المتفائلة بتواجده ضمن قائمة فريق العاصمة الثلاثاء المقبل في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وذكرت جريدة «ليكيب» وإذاعة «آر إم سي سبورتس» أن مبابي البالغ من العمر 24 عامًا والذي كان ناديه أكد غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، شارك في حصة تدريبية جماعية مع اللاعبين الذين غابوا أو لعبوا دقائق قليلة في المباراة الأخيرة ضد المضيف موناكو (1 - 3) السبت، وأجرى تدريبات فردية وسدد كرات على المرمى.

- بسبب الإصابة.. مبابي يغيب عن ثمن نهائي الأبطال ضد بايرن
- مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده

وتطرقت الوسيلتان الإعلاميتان إلى إمكانية تواجد مبابي ضمن ورقة مباراة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ على ملعب «بارك دي برانس» في العاصمة باريس.

وكان المدرب كريستوف غالتييه متشائما في معرض رده على سؤال السبت حول إمكانية عودة مبابي الى الملاعب قبل الموعد المتوقع، وقال: «لا أعتقد ذلك. إنه يتابع بروتوكول التعافي. لقد تعرض لإصابة في العضلات. سنأخذ صفر، صفر، صفر مخاطرة مع كيليان».

الإصابة أمام مونبلييه
وتعرض مبابي لإصابة في الفخذ الأيسر في الأول من الشهر الجاري خلال مواجهة المضيف مونبلييه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وقدرت مدة غيابه بثلاثة أسابيع من قبل النادي.

وكان مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان شكك في غياب مبابي عن مواجهة فريقه مباشرة بعد إعلان فريق العاصمة غياب نجمه لمدة ثلاثة أسابيع، وقال: «لا أعتقد أنه سيغيب. لا أعرف ما هي إصابته، ما هو موجود على الموقع (الرسمي لسان جيرمان) غامض. أنا أستعد للمباراة كما لو كان سيلعب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات مجموعات «الكونفدرالية»

شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
للمرة الخامسة.. ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي

للمرة الخامسة.. ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي
عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي

عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع ...
قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور

قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة

«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13

جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ليل» يصل للمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بفوزه على «ستراسبورغ»
«ليل» يصل للمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بفوزه على ...
دورة مونبلييه للتنس: الإيطالي يانيك سينر يتوج باللقب
دورة مونبلييه للتنس: الإيطالي يانيك سينر يتوج باللقب
«أتلتيكو» يعود لسكة الانتصارات في الدوري بأول أهداف ديباي
«أتلتيكو» يعود لسكة الانتصارات في الدوري بأول أهداف ديباي
شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس
شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى ......
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
المزيد
تين هاغ: راشفورد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا
تين هاغ: راشفورد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا...
«يوفنتوس» يتخطى عقبة «فيورنتينا» برأسية رابيو ويتقدم ثلاثة مراكز بالترتيب
«يوفنتوس» يتخطى عقبة «فيورنتينا» برأسية رابيو ويتقدم ثلاثة ......
مانشستر سيتي يتحدى الاتهامات ويقلص الفارق مع أرسنال المتصدر
مانشستر سيتي يتحدى الاتهامات ويقلص الفارق مع أرسنال المتصدر...
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز...
شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس
شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس...
المزيد