شكوك ناغلسمان على حق.. عودة مبابي لتدريبات باريس

القاهرة - بوابة الوسط

استأنف مهاجم باريس سان جيرمان الدولي كيليان مبابي البعيد عن الملاعب منذ إصابته في الأول من فبراير الجاري، تدريباته الأحد وفقًا لعدد من وسائل الإعلام الرياضية الفرنسية المتفائلة بتواجده ضمن قائمة فريق العاصمة الثلاثاء المقبل في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وذكرت جريدة «ليكيب» وإذاعة «آر إم سي سبورتس» أن مبابي البالغ من العمر 24 عامًا والذي كان ناديه أكد غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، شارك في حصة تدريبية جماعية مع اللاعبين الذين غابوا أو لعبوا دقائق قليلة في المباراة الأخيرة ضد المضيف موناكو (1 - 3) السبت، وأجرى تدريبات فردية وسدد كرات على المرمى.

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وتطرقت الوسيلتان الإعلاميتان إلى إمكانية تواجد مبابي ضمن ورقة مباراة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ على ملعب «بارك دي برانس» في العاصمة باريس.

وكان المدرب كريستوف غالتييه متشائما في معرض رده على سؤال السبت حول إمكانية عودة مبابي الى الملاعب قبل الموعد المتوقع، وقال: «لا أعتقد ذلك. إنه يتابع بروتوكول التعافي. لقد تعرض لإصابة في العضلات. سنأخذ صفر، صفر، صفر مخاطرة مع كيليان».

الإصابة أمام مونبلييه

وتعرض مبابي لإصابة في الفخذ الأيسر في الأول من الشهر الجاري خلال مواجهة المضيف مونبلييه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وقدرت مدة غيابه بثلاثة أسابيع من قبل النادي.

وكان مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان شكك في غياب مبابي عن مواجهة فريقه مباشرة بعد إعلان فريق العاصمة غياب نجمه لمدة ثلاثة أسابيع، وقال: «لا أعتقد أنه سيغيب. لا أعرف ما هي إصابته، ما هو موجود على الموقع (الرسمي لسان جيرمان) غامض. أنا أستعد للمباراة كما لو كان سيلعب».