بسبب الإصابة.. مبابي يغيب عن ثمن نهائي الأبطال ضد بايرن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس أن مهاجمه الدولي كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع، وسيحرم من خوض ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في 14 فبراير المقبل.

وأوضح النادي أن مبابي يعاني «من إصابة في الفخذ الأيسر» تعرض لها في الدقيقة 20 من المباراة ضد مونبلييه (3-1) في الدوري الأربعاء، وسيغيب أيضًا عن مواجهة مرسيليا الأربعاء المقبل في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

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