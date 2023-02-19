الدوري الفرنسي: باريس يحقق فوزا قاتلا على ليل

القاهرة - بوابة الوسط

حقق باريس سان جيرمان المتصدر فوزًا قاتلًا على ضيفه ليل برباعية مقابل ثلاثة الأحد لكنه تلقى ضربة معنوية بخروج مهاجمه البرازيلي نيمار مصابًا، وذلك ضمن ختام منافسات المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي سيناريو جنوني، أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الذي تخلف في اللقاء بثلاثة أهداف لهدفين، النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز من ركلة حرة بقدمه اليسرى تجاوزت الحائط لتصطدم بأسفل القائم الأيسر للحارس لوكاس شوفالييه وتهز الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع بعد التسعين، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وسجل كيليان مبابي الهدفين الأول بالدقيقة 12 ثم أضاف الثالث عند الدقيقة 87، بينما سجل نيمار الهدف الثاني بالدقيقة 17، قبل أن يغادر الملعب على حمالة مصابًا في الدقيقة 51، بينما سجل ليونيل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع بعد التسعين.

وتناوب على تسجيل ثلاثية ليل، بافوديه دياكيتيه افتتح التسجيل عند الدقيقة 24 وأضاف الكندي جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وسجل جوناثان بامبا هدف التقدم الثالث لفريقه بالدقيقة 69.

الفارق هو ميسي ومبابي

قال مدرب ليل البرتغالي باولو فونسيكا بعد خسارة فريقه: «من السهل جدًا الشرح (الخسارة في الدقائق الأخيرة)، فالفارق هو ميسي ومبابي. أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وخلقنا أكبر عدد من الفرص، ولعبنا بأسلوبنا ونستحق نتيجة مغايرة».

وأضاف: «تسجيل ثلاثة أهداف هنا ليس بالأمر السهل، وبذلنا قصارى جهدنا للفوز بالمباراة. صراحة أنا متأسف ولكني سعيد من اللاعبين ومن فريقي».

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، متقدمًا بفارق ثماني نقاط عن مطارده المباشر مرسيليا الذي يحل ضيفًا على تولوز في ختام هذه الأمسية، وبفارق 10 نقاط عن موناكو الثالث الذي يلعب أمام بريست اليوم أيضًا.

سلسلة من الهزائم تنتهي

وأنهى سان جيرمان سلسلة من ثلاث هزائم تواليًا في مختلف المسابقات، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر - 1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقبلها أمام مارسيليا 1 - 2 في ثمن نهائي الكأس ثم موناكو 1 - 3 في المرحلة الماضية.

وافتقد سان جيرمان عدة لاعبين للإصابة أبرزهم نوردي موكييلي والبرازيلي ماركينيوس والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي ريناتو سانشيس.

في المقابل، انتقل ليل إلى العاصمة الفرنسية متسلحًا بفوزين متتالين، آخرهما على مونبلييه 2- صفر، ولكن مع الخوف من صاحب الأرض الذي سقط أمامه 1 - 5 و1 - 7 في آخر مواجهتين، قبل أن يتكرر السقوط.

الهزيمة الثانية لليل

ومُني ليل بهزيمة ثانية في مبارياته الـ11 الأخيرة في «ليغ1» (5 انتصارات مقابل 4 تعادلات)، علمًا أن خسارته السابقة كانت أمام نيس صفر-1 في 29 يناير الماضي.

ولم يذق سان جيرمان طعم الخسارة على أرضه في مبارياته الـ34 الأخيرة في الدوري، حيث حقق 29 فوزًا مقابل خمسة تعادلات، وهي أطول سلسلة حالية في الدوريات الخمس الكبرى.