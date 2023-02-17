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الدوري الفرنسي: «سان جيرمان» يسعى لتفادي الخسارة الرابعة حينما يواجه ليل.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 03:11 مساء
الدوري الفرنسي: «سان جيرمان» يسعى لتفادي الخسارة الرابعة حينما يواجه ليل.. الأحد
لقطة من مواجهة باريس وبايرن ميونخ في دوري الأبطال، 14 فبراير 2023. (الإنترنت)
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يسعى باريس سان جيرمان لتفادي خسارة رابعة تواليا في مختلف المسابقات للمرة الأولى في 23 سنة، عندما يلتقي، الأحد، ليل في المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

رغم صدارته الدوري المحلي، يعيش فريق العاصمة مرحلة متذبذبة بدأت بخسارته أمام غريمه مرسيليا 1-2 في دور الـ16 من الكأس المحلية، ثم موناكو 1-3 في الدوري، قبل سقوطه على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1 الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ومنذ بداية السنة، خسر فريق المدرب كريستوف غالتييه الذي بدأ يرزح تحت الضغوط، خمس مرات في 11 مباراة، لكن رصيده على أرضه حيث لم يخسر في آخر 33 مباراة يجعله يتنفس الصعداء، كما أنه سقط مرة واحدة في آخر 23 مواجهة على أرضه مع ليل. في المقابل، خسر الفريق الشمالي الذي يحتل المركز الخامس مرة يتيمة في آخر عشر مباريات في الدوري.

ويتصدر سان جيرمان الدوري المحلي بفارق خمس نقاط عن مرسيليا، بيد أن إدارته القطرية اللاهثة وراء اللقب القاري المرموق منذ تاريخ استحواذها النادي في 2011، تخشى مجددا ضياع الحلم القاري بعد الخسارة أمام البافاري.

باريس تأثر بإصابة كيليان
وتأثر سان جيرمان بإصابة نجم هجومه كيليان مبابي الذي نزل بديلا في الشوط الثاني، وتراجع نجاعة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما بدا البرازيلي نيمار خارج السمع.

استهل نيمار (31 عاما) الموسم بشكل رائع مسجلا 15 هدفا في 20 مباراة قبل كأس العالم، بينها ثنائية في مرمى ليل ذهابا، عندما حقق سان جرمان فوزا كاسحا 7-1 بينها ثلاثية لمبابي.

وبعد عودته من مشوار مخيب في قطر حيث اكتفى في بلوغ ربع النهائي عندما ودع بركلات الترجيح مع كرواتيا، اكتفى أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو) بتسجيل هدفين فقط في ثماني مباريات، معانيا من الإيقاف ومشكلات بدنية.

يبدو لاعب برشلونة الإسباني السابق شبحا للنجم القادم بصفقة قياسية إلى الفريق المملوك قطريا، ولم ينجح بتعريض مرمى بايرن ميونيخ للخطر منتصف الأسبوع.

وأثير جدل عما إذا كانت تعليقات زميله كيليان مبابي بعد مباراة بايرن موجهة ضده، على خلفية الحياة الليلية الصاخبة للبرازيلي.

رد مبابي على إمكانية قلب سان جيرمان الطاولة في مباراة الإياب قائلا «يتعين التأكد من أن جميع لاعبينا بصحة جيدة. يأكلون جيدا وينامون جيدا».

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