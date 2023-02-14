باريس سان جيرمان المثقل بالإصابات في اختبار صعب أمام بايرن ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي تحديًا صعبًا عندما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، وستكون مواجهة سان جيرمان مع بايرن ميونيخ تكرارًا لصدام معتاد بينهما في السنوات الأخيرة في المسابقة القارية العريقة، فحسم الفريق البافاري نهائي العام 2020 بهدف وحيد في البطولة المجمعة بالبرتغال بسبب تداعيات فيروس كورونا، وثأر فريق العاصمة الفرنسية في الموسم التالي عندما أطاح البايرن من ربع النهائي.

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وإذا كان النادي الباريسي في قمة مستواه في مواجهاته الأخيرة مع النادي البافاري، فإنه ليس كذلك هذه المرة، حيث يدخل مباراة اليوم تحت ضغط كبير، وتحديدًا مدربه كريستوف غالتييه بسبب العروض والنتائج المخيبة، بالإضافة إلى الشك الذي يحوم حول مشاركة نجميه كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وخرج سان جيرمان من ثمن النهائي الموسم الماضي على يد ريال مدريد، وذلك للمرة الرابعة في المواسم الستة الأخيرة، خرج على يد ريال في العام 2018 أيضًا وأمام برشلونة في العام 2017 ومانشستر يونايتد الإنجليزي العام 2019.

تعرض باريس سان جيرمان لإصابات هذا الموسم، وهذه المرة كيليان مبابي وليونيل ميسي، ويغيب مبابي عن الملاعب منذ أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ، وحدد ناديه مدة ابتعاده بثلاثة أسابيع، لكنه عاد الأحد لخوض تدريبات جماعية وفردية، وفق وسائل إعلام محلية، فيما تعرض ميسي إلى إصابة في الفخذ في المباراة ضد مرسيليا، وغاب عن مواجهة موناكو.