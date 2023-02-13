تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي بايرن ميونيخ الألماني نادي باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، في مواجهة من العيار الثقيل تتكرّر مجدداً بعد نهائي العام 2020، ويغيب نجم فرنسا كيليان مبابي، هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبعة أهداف، عن مباراة الذهاب بسبب إصابة في الفخذ، وهناك مخاوف أيضاً على ليونيل ميسي بعد إصابة الأرجنتيني بأوتار الركبة خلال المباراة التي خسرها فريق العاصمة الفرنسية أمام مرسيليا «1-2» الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا.

وإذ أن البرازيلي نيمار لم يستعِد بعد أفضل مستوياته منذ كأس العالم الأخيرة في قطر، على المدير الفني لباريس سان جيرمان غالتييه وضع خطة تسمح لفريقه المتذبذب والذي طال فيروس بالمعدة فريقه في نهاية الأسبوع الماضي، تجنب خيبة أمل أوروبية أخرى، وبدا أن بايرن قد تجاوز الأزمة بعدما مرّ بما وصفه مدربه ناغلسمان أزمة نتائج، عقب ثلاثة تعادلات متتالية في يناير الماضي، بحسب «فرانس برس».

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كما يواجه ناغلسمان «35 عاماً» عقبة الإصابات التي طالت لاعبين رئيسيين، لكن النادي تمكّن من تأمين بدائل في يناير الماضي، وبالتالي لا تزال التوقعات عالية كما كانت دائماً في بافاريا، ويعرف بايرن أن لديه الأفضلية في خط الوسط مع تواجد الدوليين الألمانيين يوزوا كيميش وليون غوريتسكا في المركز، فيما يلعب جمال موسيالا الرائع دوراً أكثر تقدماً في الملعب.

يُعدّ خط الوسط منطقة ضعف طويلة الأمد لسان جرمان، ويُعتمد فيه بشكل كبير على ماركو فيراتي الذي أصبحت لياقته مرة أخرى موضع شك، مع تلقّي الإيطالي لعلاج من آلام في الورك، ولم يستقرّ الإسبانيان فابيان رويس وكارلوس سولير بعد منذ وصولهما في الصيف، فيما تراجع مستوى البرتغالي فيتينيا ومن المحتمل أن يتم استبعاد مواطنه ريناتو سانشيس من مباراتي الذهاب والإياب بسبب مشكلة في أوتار الركبة.