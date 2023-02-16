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لاعب أيندهوفن الهولندي: باريس يملك خيار إعادتي والأمر متروك لي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 02:32 مساء
لاعب أيندهوفن الهولندي: باريس يملك خيار إعادتي والأمر متروك لي
لاعب «بي إس في أيندهوفن» الهولندي تشافي سيمونز. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد لاعب «بي إس في أيندهوفن» الهولندي تشافي سيمونز أن ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي يملك خيارا لإعادته للفريق مرة أخرى، لكن يبقى أمر العودة مرتبطا برغبته هو.

وقال سيمونز في تصريحات لجريدة «ماركا» الإسبانية: « صحيح، باريس سان جيرمان لديه خيار لإعادتين، ولكن القرار متروك لي، أنا من سيقرر».

وتابع: «أنا أحب باريس، إنها مدينة خاصة، لكنني وقعت صفقة مدتها خمس سنوات مع (بي إس في أيندهوفن)، أنا سعيد جدا ثم لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل؟».

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وبسؤاله عن العودة لبرشلونة، إذ تكون اللاعب في الناشئين بمدرسة «لاماسيا»، قال سيمونز: « كنت أحقق حلمي، بدأ الأمر بوالدتي قالت لي تدرب بضعة أيام هناك، وبدأ يسير الأمر على ما يرام وبقيت لعدة سنوات، تعلمت عدة أشياء، وأنا ممتن لبرشلونة، لكن الآن طريقي مختلف».

الرحيل عن برشلونة
وتابع: «رحلت من برشلونة لأسباب لا أريد ذكرها الآن، وسأقولها في الوقت المناسب، لكني ممتن للبارسا ولدي مودة كبير تجاه النادي والأشخاص، عائلتي ما زالت تعيش بالمدينة وهذا مهم لي».

وأضاف: «تزاملت مع غافي في ناشئي برشلونة، إنه صديقي، كذلك بالدي، كان دائما سريعا جدا، لدينا صداقة جيدة، ونواصل التواصل فيما بيننا»

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