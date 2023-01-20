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تشيلسي قريب من إعلان صفقة جديدة.. نوني مادويكي لاعب أيندهوفن الهولندي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 02:03 مساء
تشيلسي قريب من إعلان صفقة جديدة.. نوني مادويكي لاعب أيندهوفن الهولندي
لاعب إيندهوفن الهولندي نوني مادويكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لإعلان صفقة جديدة أخرى في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، لتعزيز تشكيلة الفريق من أجل المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يخضع لاعب أيندهوفن الهولندي نوني مادويكي للفحص الطبي في لندن اليوم الجمعة.

ووصل ليلة أمس الخميس إلى لندن اللاعب الإنجليزي، نوني مادويكي، لاعب فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي، بينما سيخضع للكشف الطبي اليوم الجمعة، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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تكلفة الصفقة
وستكلف صفقة انتقال لاعب خط الوسط المهاجم لصفوف «البلوز» ما يقرب من 35 مليون يورو، بعد إتمام تشيلسي اتفاقه مع اللاعب على الشروط الشخصية في وقت سابق.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مع فريقه الهولندي في 80 مباراة، منذ الانتقال إلى صفوفه في 2020، وسجل خلالها 20 هدفا، وقدم 14 تمريرة مساعدة لزملائه.

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