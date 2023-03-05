جائزة البحرين الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول في السباق الافتتاحي

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الموسمين الأخيرين، المركز الأول في جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد، في حلبة الصّخير.

وهو الفوز الـ36 لفيرستابن في مسيرته بالفئة الأولى، وتفوق على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس وسائق أستون مارتن الجديد الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم العامين 2005 و2006، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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فريق ريد بول يسعى للهيمنة

ويسعى فريق ريد بول وبطله العالمي الهولندي ماكس فيرستابن إلى مواصلة الهيمنة على بطولة العالم لـ«الفورمولا واحد» والظفر باللقب الثالث تواليًا لدى السائقين، خلال مشاركته في بطولة البحرين الكبرى.

ولم يجد فيرستابن، المتوج للمرة الأولى في البحرين، أي مقاومة تذكر في السباق الذي انطلق من مركزه الأول وأنهاه في المرتبة ذاتها، علماً أنه لم يتنازل عنه سوى مرة واحدة عندما دخل إلى المرآب في اللفة الخامسة عشرة وخرج ثانياً، قبل أن يستعيده في اللفة الثانية عشرة وحافظ عليه حتى النهاية حتى عندما دخل المرآب للمرة الثانية والأخيرة في اللفة السابعة والثلاثين.

وتقدم فيرستابن على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس وقادا فريقهما الى ثنائية، علماً أنها المرة الاولى التي انطلق فيها فريق ريد بول من المركزين الأوليين في جائزة البحرين التي عاندت الفريق النمساوي منذ 2013 حين حقق فوزه الأخير عليها عبر بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل.