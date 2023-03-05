  • Alwasat News
Atwasat

جائزة البحرين الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول في السباق الافتتاحي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 07:16 مساء
جائزة البحرين الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول في السباق الافتتاحي
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن يحتفل بتحقيق المركز الأول في أولى سباقات البحرين الكبرى، على حلبة الصخير، 5 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الموسمين الأخيرين، المركز الأول في جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد، في حلبة الصّخير.

وهو الفوز الـ36 لفيرستابن في مسيرته بالفئة الأولى، وتفوق على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس وسائق أستون مارتن الجديد الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم العامين 2005 و2006، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

- «فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى
- لويس هاميلتون يبدأ مفاوضات تجديد عقده مع مرسيدس

فريق ريد بول يسعى للهيمنة
ويسعى فريق ريد بول وبطله العالمي الهولندي ماكس فيرستابن إلى مواصلة الهيمنة على بطولة العالم لـ«الفورمولا واحد» والظفر باللقب الثالث تواليًا لدى السائقين، خلال مشاركته في بطولة البحرين الكبرى.

ولم يجد فيرستابن، المتوج للمرة الأولى في البحرين، أي مقاومة تذكر في السباق الذي انطلق من مركزه الأول وأنهاه في المرتبة ذاتها، علماً أنه لم يتنازل عنه سوى مرة واحدة عندما دخل إلى المرآب في اللفة الخامسة عشرة وخرج ثانياً، قبل أن يستعيده في اللفة الثانية عشرة وحافظ عليه حتى النهاية حتى عندما دخل المرآب للمرة الثانية والأخيرة في اللفة السابعة والثلاثين.

وتقدم فيرستابن على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس وقادا فريقهما الى ثنائية، علماً أنها المرة الاولى التي انطلق فيها فريق ريد بول من المركزين الأوليين في جائزة البحرين التي عاندت الفريق النمساوي منذ 2013 حين حقق فوزه الأخير عليها عبر بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في ...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة

دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة

مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب تشيلسي: آمنت أنا ولاعبي بأن الفوز قريب
مدرب تشيلسي: آمنت أنا ولاعبي بأن الفوز قريب
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
كومان يتأهب لقيادة البايرن نحو معاقبة باريس سان جيرمان مجددا
كومان يتأهب لقيادة البايرن نحو معاقبة باريس سان جيرمان مجددا
أنس جابر تدشن عودتها عبر دورة «أنديان»
أنس جابر تدشن عودتها عبر دورة «أنديان»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا...
المزيد
قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة...
جائزة البحرين الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول في السباق الافتتاحي
جائزة البحرين الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول في السباق ......
صراع بين الأندية الإيطالية الصيف المقبل على حسام عوار
صراع بين الأندية الإيطالية الصيف المقبل على حسام عوار...
أنس جابر تدشن عودتها عبر دورة «أنديان»
أنس جابر تدشن عودتها عبر دورة «أنديان»...
كومان يتأهب لقيادة البايرن نحو معاقبة باريس سان جيرمان مجددا
كومان يتأهب لقيادة البايرن نحو معاقبة باريس سان جيرمان مجددا...
المزيد