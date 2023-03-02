«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى فريق ريد بول وبطله العالمي الهولندي ماكس فيرستابن إلى مواصلة الهيمنة على بطولة العالم لـ«الفورمولا واحد» والظفر باللقب الثالث تواليًا لدى السائقين، وذلك عشية انطلاق أطول موسم في تاريخ البطولة الأحد على حلبة الصخير في جائزة البحرين الكبرى، حيث يطمح فيراري الى التألق في محاولة إفشال خطط بطل الصانعين.

لكن في هذه المعركة التنافسية، يعقد وصيف بطل العالم سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو آمالا كبيرة على سيارته الجديدة «آر بي 19» التي تبدو فعالة جدا، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وإذا اعترف لوكلير بأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في فجر موسم قياسي من 23 سباقا، فإن الرئيس الفرنسي الجديد للفريق فريديريك فاسور مقتنع بأنه «عندما نضع كل شيء من أجل الفريق، فيبدو أن الأداء سيكون في الموعد».

نقطة ممتازة لفريق مارانيلو الذي عاد إلى أعلى مستوى في العام 2022، لكنه عانى كثيرًا من أخطائه في استراتيجية السباق ومشاكل الموثوقية الموسم الماضي، وبسبب ذلك لم يصمد لوكلير وزميله الإسباني كارلوس ساينس طويلا أمام قوة فريق ريد بول.

فيرستابن لنجمة ثالثة تواليا

السيارات هي نفسها تقريبًا كما في العام 2022 وحتى الآن، أظهرت المؤشرات من التجارب الشتوية في البحرين الأسبوع الماضي أن ريد بول يواصل التحكم في زمام المبادرة.

وعلى ضوء ذلك، هل سنعيش مجددًا السيطرة المطلقة لبطل الصانعين الذي استفاد من تغيير اللوائح في العام 2022، مع 17 انتصارًا من أصل 22 سباقًا؟

إنه سؤال لم تجب عنه التجارب التي كان الهدف منها أساسا إتقان التعديلات النهائية قبل بداية الموسم، وفقًا «لفاسّور».

«ليس من السهل معرفة مكاننا»

وأضاف «ليس من السهل معرفة مكاننا (مقارنة بالآخرين)، لأنه يجب أخذ المتغيرات المختلفة في الاعتبار»، مثل مستوى البنزين في الفرق أو الإطارات المستخدمة. لكن «القصة ستكون مختلفة تمامًا» الأحد في حلبة الصخير.

قصة مختلفة تماما أو مجرد السعي وراء مسار تصاعدي لبطل العالم في العامين الأخيرين فيرستابن الذي يظهر في الوقت الحالي طموحات متواضعة بالنظر إلى شخصيته وروحه القتالية لتحقيق الانتصارات.

وقال فيرستابن خلال التجارب في البحرين: «تعلمنا الكثير من الأشياء، وآمل أن نبدأ سباقنا في عطلة نهاية الأسبوع بشكل جيد، وسنرى إلى أين سننهي السباق».

لقب ثامن لهاميلتون؟

بالنسبة اإلى مرسيدس، القوة الثالثة فقط على ساحة المنافسة العام الماضي بعد سنوات من الهيمنة، لم يتم تبديد الشكوك بالكامل بعد العام 2022 الذي عانى فيه الفريق من التغييرات الفنية التي أدخلت على السيارات، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وإذا تأكد الفريق الألماني من التخلص من المشاكل الانسيابية التي جعلت السائقين البريطانيَين لويس هاميلتون وجورج راسل يكتفيان بالمركزين السادس والرابع تواليا في بطولة السائقين، «فمن الواضح أننا ما زلنا نعمل على إيقاع السيارة» باعتراف مدير الهندسة في الفريق أندرو شوفلين.

هل سيكون ذلك كافيا للسماح لهاميلتون بالفوز بلقب عالمي للمرة الثامنة؟ أكد رئيسه النمساوي توتو وولف الذي حقق فريقه فوزًا واحدًا فقط في العام 2022 بفضل راسل (في جائزة البرازيل الكبرى): «علينا توفير سيارة جيدة للسائق الذي يطمح للفوز بالسباقات والبطولات- ولدينا ذلك».

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