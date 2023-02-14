فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت فيراري سيارتها الجديدة «أس أف-23» لبطولة العالم المقبلة في سباقات الفورمولا واحد، الثلاثاء في مقرها مارانيلو، فيما يستعد فريق «الحصان الجامح» للحاق بريد بول ونجمه الهولندي ماكس فيرتسابن، وحلت فيراري وصيفة لدى الصانعين والسائقين، بعد موسم شابته الأخطاء، بفارق كبير عن ريد بول وفيرستابن الذي حافظ على لقبه بفارق كبير.

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قال ابن إمارة موناكو سائق الفريق شارل لوكلير الذي قاد السيارة الجديدة حول حلبة مارانيلو أمام بعض المشجعين الشغوفين للفريق العريق «الهدف هو تحقيق الفوز، هذا واضح». تابع سائق الفريق الإيطالي «شعور الفوز هو ما يحفزني، يحفز كل الفريق أيضًا. أتطلع حقًا للعودة إلى السيارة ومحاولة تحقيق الفوز في البطولة»، حسب «فرانس برس».

وسيكون الموسم المقبل الأول لرئيس الفريق الجديد الفرنسي فريديريك فاسور القادم في ديسمبر بدلًا من ماتيا بينوتو المستقيل قبل ذلك بشهر.

وحُمّل بينوتو مسؤولية إخفاق الموسم الماضي الذي شهد ارتكاب أخطاء عديدة داخل مرآب الصيانة ومشكلات في التعويل التي جمّدت محاولات لوكلير للحاق بفيرستابن.