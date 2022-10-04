«فيراري» سبايدر تظهر في هوليود بتعديلات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت شركة «RDB LA» ومقرها هوليوود، سيارة فيراري إس إف 90 سبايدر(Ferrari SF90 Spider) الهجينة مع أول طقم محدث لهيكل السيارة بالكامل.

ومنح الموالف السيارة الخارقة حزمة كاملة من ألياف الكربون الديناميكية الهوائية من (Ryft ) لم يسبق لها مثيل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

إضافة إلى ذلك، لم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، بفضل نظام العادم الذي توفره شركة نوفيتيك ونظام التعليق المحدث، وشعارات ألياف الكربون، ومعالجة رفارف من ألياف الكربون ذات فتحات تهوية بارزة بمظهر مثير أكثر عدوانية.

حزمة الهيكل

تكتمل حزمة الهيكل لسيارة «فيراري إس إف 90 سبايدر» الهجين بعجلات 24 بوصة مصنوعة مزينة بألياف الكربون بألوان جذابة حسب الطلب وملاقط فرامل قرمزية، ومصابيح جذابة تزين مع الشارات الحمراء الواجهة الخلفية. تتمتع «فيراري إس إف 90 سبايدر» بمحرك قوي يمنح قوة تصل إلى 996 حصان في الطراز الأساسي دون أي تعديلات.

كانت قد طرحت الشركة الإيطالية السيارة الثانية من المجموعة وهي إس إف 90 سترادالي بلون أحمر مميز من برنامج تايلور مايت «Ferrari’s Tailor Made» لتخصيص السيارات.

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تقول «فيراري» إن هذا اللون الفريد مستوحى من منحدرات جبل إتنا البركاني، الواقع على الساحل الشرقي لصقلية، إيطاليا، ويجد اللون طريقه إلى داخل السيارة، ويظهر على الأرضية، والكونسول الوسطي، والمقاعد. كما ترتدي السيارة ملاقط حمراء لامعة تختلف عن لون الطلاء الخارجي.



برنامج فيراري تايلور مايت متاح للعملاء الذين يرغبون في إضفاء الطابع الشخصي حقا على مظهر سياراتهم وتخصيصه، مع تقديم مجموعة من التشطيبات والمواد والألوان. ظهرت إس إف 90 سترادالي للمرة الأولى في منتصف العام 2019.

نظام الدفع الرباعي

وتتوفر السيارة بنظام الدفع الرباعي عند الطلب. وبفضل محركاتها الكهربائية ومحركها التوربيني في 8 سعة 4.0 لتر، تنتج السيارة 1000 حصان وعزم دوران يبلغ 780 نيوتن متر.

ويحصل محرك البنزين من المحركات الكهربائية الثلاثة الموجودة في المقدمة، على زيادة في القوة قدرها 220 حصانا. ويمكن للسيارة أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط.

«فيراري إس إف 90 سبايدر» تظهر في هوليود مع حزمة كاملة للهيكل (الإنترنت)

«فيراري إس إف 90 سبايدر» تظهر في هوليود مع حزمة كاملة للهيكل (الإنترنت)