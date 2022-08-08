«فيراري» تكشف سيارة السباق الجديدة «296 جي تي3»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «فيراري» سيارة السابق الجديدة «296 جي تي3»، وستظهر السيارة للمرة الأولى في سباق دايتونا 24 ساعة، في يناير 2023.

السيارة الجديدة تخلف 488 جي تي 3 في مسابقة السيارات الرياضية. تستخدم 296 جي تي 3 محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر الموجود في 296 جي تي بي، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

نظرا لأن «296 جي تي3» مخصصة حصريا لأغراض السباق، فقد ألغت فيراري النظام الهجين الإضافي، مما يعني أن 296 تعمل بالبنزين فقط. سيحدد توازن الأداء مقدار القوة التي تعمل بها 296 في المنافسة، لكن فيراري تسجل 600 حصان و712 نيوتن متر من عزم الدوران كأرقام أساسية.

محرك السيارة

المحرك متصل بعلبة تروس مخصصة تم تطويرها لهذه السيارة ذو ست سرعات بقابض واحد والذي يتميز الآن بتشغيل القابض الكهربائي عبر عجلة القيادة بدلا من دواسة القدم. ينتج عن تصميم 296 والعمل الجديد المنجز للسيارة قوة سفلية أكبر بنسبة 20٪ من سيارة السباق 488 GT3 المنتهية ولايتها.

الهيكل الخارجي

صممت «فيراري» هيكلا جديدا باستخدام الدروس المستفادة من 488 جي تي 3. إنها مصنوعة من الألومنيوم، وتقول «فيراري» إن خفتها ستسمح بوضع أفضل وأكثر كفاءة. تعد قاعدة العجلات أطول من 296 التي تسير على الطريق، وجرى تغيير التعليق من 488 جي تي 3 لتقديم نطاق أوسع من الضبط لأنماط مختلفة للسائق والمسارات المختلفة.

تم دمج نظام مكابح جديد (وأكبر)، وتغطي هذه الفرامل عجلة جديدة من Rotiform تم تصنيعها خصيصا لـ «296 جي تي3». المقصورة الداخلية جديدة كليا مقارنة بسيارة 488 جي تي 3. سيحظى السائقون بوقت أسهل في الحصول على الراحة من خلال الدواسات القابلة للتعديل وعجلة القيادة القابلة للتعديل.

جرى نقل معظم أدوات التحكم إلى عجلة قيادة على غرار F1. إضافة إلى ذلك يجب أن يساعد نظام تكييف الهواء جنبا إلى جنب مع التهوية المحسنة في الحفاظ على برودة السائقين. تقول فيراري إنها اختبرت بالفعل آلاف الأميال لسيارات تجريبية استعدادا للمنافسة. سيكون السباق الأول لسيارة «296 جي تي3» في دايتونا 24 ساعة العام المقبل.



«فيراري» تطلق العنان لسيارة السباق الجديدة «296 جي تي3» يناير المقبل (الإنترنت)

«فيراري» تطلق العنان لسيارة السباق الجديدة «296 جي تي3» يناير المقبل (الإنترنت)