لويس هاميلتون يبدأ مفاوضات تجديد عقده مع مرسيدس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد، مفاوضات لتجديد عقده مع مرسيدس، وفق ما أعلن فريقه، اليوم الأربعاء.

قال هاميلتون خلال الكشف عن سيارة موسم 2023 في سيلفرستون «أخطط للبقاء لفترة أطول قليلا»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وأضاف النمساوي توتو وولف مدير الفريق في وقت سابق الأربعاء أن المحادثات قد بدأت بشأن تجديد عقد هاميلتون الذي يتقاضى بموجبه 40 مليون جنيه إسترليني في الموسم «48 مليون دولار» والذي ينتهي في نهاية العام.

وقال في هذا الصدد: «أجرينا محادثة أولية ولكن لا أريد أن أحدد أي جدول زمني (لموعد التجديد). هذا ليس مهم بالنسبة له أو لنا. عقده الحالي يستمر حتى عام كامل وسنجد الوقت المناسب».

وتابع: «لقد أبرمنا البعض من هذه العقود في الماضي وهي ليست معقدة عادةً باستثناء الشروط المعروفة».

بلغ هاميلتون عامه الـ38 الشهر الماضي، وفي حال تجديد عقده سيكون مع نهايته في سن الاربعين.

إعادة النظر في التجديد

لكن وولف اعتبر أنه يجب إعادة النظر في التصور بشأن الأشخاص الذين يعتبرون متقدمين في السن في الرياضة الحديثة.

أضاف: «لا يلعب العمر أي دور في العقد التالي. إذا نظرتم إلى مدى نجاح كبار الرياضيين في تخطي حدودهم، وأنا أفكر في (لاعب كرة القدم الأميركية المعتزل مؤخرًا) توم برايدي البالغ 45 عامًا وكان لا يزال يلعب على أرض الملعب ويتعرّض للعرقلة والأخطاء».

أنهى «السير» البريطاني الموسم الماضي في أسوأ مركز في مسيرته بحلوله سادسًا، ويضع نصب عينيه تحقيق لقب عالمي ثامن لفض الشراكة القياسية مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.