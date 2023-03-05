صراع بين الأندية الإيطالية الصيف المقبل على حسام عوار

القاهرة - بوابة الوسط

يعمل متوسط ميدان ليون الفرنسي حسام عوار على الاستماع للعروض المقدمة له، لاختيار الفريق الذي سيمثله بداية من الصيف المقبل، وبين الأندية المتنافسة للظفر بخدمات اللاعب، وبين الأندية الإيطالية المهتمة يبرز اسم نابولي.

ووضع نابولي حسام عوار ضمن قائمة قصيرة لتعزيز الفريق الصيف المقبل، إذ جعله أحد الخيارات إلى جانب ساماردزيتش لاعب أودينيزي وبالدانزي لاعب إمبولي، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وحاول ميلان إجراء اتصالات مع ممثلي اللاعب لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال نحو إيطاليا، ولكن يبدو الآن أن المدير الرياضي لميلان، باولو مالديني لديه أولويات أخرى، بينما كان لدى روما أكثر من اتصال بممثلي اللاعب، إلا أنه لم يجر التوصل لاتفاق بعد.