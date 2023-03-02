  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإيطالي: نابولي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام لاتسيو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 02:23 مساء
الدوري الإيطالي: نابولي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام لاتسيو
لقطة من مواجهة سابقة بين لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يبحث نابولي عن مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من لقبه الأول منذ 1990، وذلك حين يستضيف لاتسيو، الجمعة، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبات فريق المدرب لوتشانو سباليتي في الصدارة بفارق 18 نقطة عن إنتر الثاني بعد الخدمة التي أسداه إياها بولونيا بفوزه على «النيراتسوري» بهدف نظيف الأحد، بعد يوم من انتصار النادي الجنوبي على مضيفه إمبولي بهدفين لصفر، وفق ما نشره موقع «كورييري ديلو سبورت».

- الدوري الإيطالي: نابولي يتفوق على إمبولي ويسير نحو لقبه المنتظر​
- نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال

ولا يبدو أن أحدا باستطاعته الآن الوقوف في وجه حلم نابولي بإحراز اللقب الذي طال انتظاره لأكثر من ثلاثة عقود، حتى وإن كان فريقا من مستوى لاتسيو الذي يحل الجمعة على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" وهو في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفارق نقطة أمام جاره روما الذي يستضيف بدوره المنتفض يوفنتوس الأحد باحثا عن تعويض سقوطه الثلاثاء أمام كريمونيزي بهدفين لهدف.

وسيكون من الصعب على المدرب ماوريسيو ساري الوقوف في وجه فريقه السابق الذي عاد ذهابا من العاصمة بالفوز بهدفين لواحد والذي لم يخسر على أرضه أمام لاتسيو منذ مايو 2015.

نابولي يعول على «كفارا»
ويعوّل نابولي كالعادة على تألق الوافد الجديد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والنيجيري فيكتور أوسيمهن الذي قال بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه ضد إمبولي وتعزيز صدارته لترتيب هدافي «سيري أ» بـ19 هدفا «إن اعتباري أحد أفضل المهاجمين في أوروبا هو أمر كبير بالنسبة لي، إنه دافع كبير. أريد أن أستمر على هذا النحو وأُحرز الأهداف للفريق وأقترب أكثر من هدفنا هذا الموسم».

ولا ينحصر طموح نابولي بإحراز لقب الدوري وحسب، بل قطع أكثر من نصف الطريق لتخطي الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الأسبوع الماضي ذهابا على أرض أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين لصفر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور
دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور
دوري السلة الأميركي: دورانت يقود فريقه الجديد صنز لفوز على هورنتس
دوري السلة الأميركي: دورانت يقود فريقه الجديد صنز لفوز على هورنتس
الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ
الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين ...
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على بيلباو
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
المزيد
ارتفاع القيمة السوقية للاعبي نابولي
ارتفاع القيمة السوقية للاعبي نابولي...
الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت
الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت...
الدوري الإيطالي: نابولي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام لاتسيو
الدوري الإيطالي: نابولي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام لاتسيو...
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على بيلباو
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز ......
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين ......
المزيد