الدوري الإيطالي: نابولي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام لاتسيو

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث نابولي عن مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من لقبه الأول منذ 1990، وذلك حين يستضيف لاتسيو، الجمعة، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبات فريق المدرب لوتشانو سباليتي في الصدارة بفارق 18 نقطة عن إنتر الثاني بعد الخدمة التي أسداه إياها بولونيا بفوزه على «النيراتسوري» بهدف نظيف الأحد، بعد يوم من انتصار النادي الجنوبي على مضيفه إمبولي بهدفين لصفر، وفق ما نشره موقع «كورييري ديلو سبورت».

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ولا يبدو أن أحدا باستطاعته الآن الوقوف في وجه حلم نابولي بإحراز اللقب الذي طال انتظاره لأكثر من ثلاثة عقود، حتى وإن كان فريقا من مستوى لاتسيو الذي يحل الجمعة على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" وهو في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفارق نقطة أمام جاره روما الذي يستضيف بدوره المنتفض يوفنتوس الأحد باحثا عن تعويض سقوطه الثلاثاء أمام كريمونيزي بهدفين لهدف.

وسيكون من الصعب على المدرب ماوريسيو ساري الوقوف في وجه فريقه السابق الذي عاد ذهابا من العاصمة بالفوز بهدفين لواحد والذي لم يخسر على أرضه أمام لاتسيو منذ مايو 2015.

نابولي يعول على «كفارا»

ويعوّل نابولي كالعادة على تألق الوافد الجديد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والنيجيري فيكتور أوسيمهن الذي قال بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه ضد إمبولي وتعزيز صدارته لترتيب هدافي «سيري أ» بـ19 هدفا «إن اعتباري أحد أفضل المهاجمين في أوروبا هو أمر كبير بالنسبة لي، إنه دافع كبير. أريد أن أستمر على هذا النحو وأُحرز الأهداف للفريق وأقترب أكثر من هدفنا هذا الموسم».

ولا ينحصر طموح نابولي بإحراز لقب الدوري وحسب، بل قطع أكثر من نصف الطريق لتخطي الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الأسبوع الماضي ذهابا على أرض أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين لصفر.