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لاتسيو يعكر مسيرة نابولي في الدوري الإيطالي ويلحق به الخسارة الثانية هذا الموسم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 04:28 مساء
لاتسيو يعكر مسيرة نابولي في الدوري الإيطالي ويلحق به الخسارة الثانية هذا الموسم
مباراة لاتسيو و نابولي. (إنترنت)
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فجّر لاتسيو مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه نابولي المتصدر والساعي إلى لقبه الأول منذ 1990، بهدف وحيد الجمعة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين لاتسيو بفوزه إلى لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني ماتياس فيسينو الذي سجل الهدف الوحيد بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس أليكس ميريت (67). وحرمت العارضة المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن من إدراك التعادل بردها رأسية من مسافة قريبة (79)، حسب «فرانس برس».

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وواصل فريق العاصمة صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والرابع عشر هذا الموسم فانتزع المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة من قطبي ميلانو إنتر الذي يستضيف ليتشي الأحد، وميلان اللذي يحل ضيفا على فيورنتينا السبت.

وأوقف لاتسيو سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للفريق الجنوبي وألحق به الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم والأولى على أرضه بعدما سقط أمام مضيفه إنتر ميلان (صفر-1) في الرابع من يناير الماضي.

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