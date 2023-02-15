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وكيل أعمال كفاراتسخيليا: موكلي يركز على الفوز بالدوري مع نابولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 07:27 مساء
وكيل أعمال كفاراتسخيليا: موكلي يركز على الفوز بالدوري مع نابولي
مهاجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد وكيل أعمال مهاجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا أن موكله يركز على إنهاء الدوري مع نابولي ونيل اللقب، مشيرًا أن اللاعب يملك عدة عروض، لكنه لن يلعب في إيطاليا سوى لنابولي.

وقال ماموكا جوغيلي وكيل أعمال لاعب نابولي: «هناك اهتمام كبير من جانب أندية كثيرة، لكنه يركز فقط على نابولي، إنه يحب النادي والمدينة، لن ينضم إلى أي نادي إيطالي آخر»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو».

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وأضاف: «كفارا يركز فقط على نابولي، يسعى لنيل لقب الدوري الإيطالي مع ناديه، ثم سنرى ما سيحصل في الصيف، لم نتلقَّ اقتراحًا بشأن تجديد العقد».

الانضمام لنابولي
وانضم كفاراتسخيليا إلى صفوف نابولي الإيطالي الصيف الماضي قادما من نادي دينامو باتومي الجورجي مقابل 10 ملايين يورو، بينما يملك اللاعب اهتماما كبيرا من جانب ريال مدريد الإسباني.

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