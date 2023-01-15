روبن كازان يسخر من يوفنتوس والسبب «كفاراتسخيليا»

القاهرة - بوابة الوسط

نشر نادي روبن كازان الروسي مقطعًا للاعب الجورجي كفاراتسخيليا، يظهر فيه أهم اللقطات المميزة لجوهرة نابولي، وسخر النادي الروسي فيه من يوفنتوس بعد خسارته الأخيرة أمام نابولي في الدوري الإيطالي.

وعلق روبن كازان على الفيديو المنشور قائلًا: «20 مليونا الكثير بالنسبة لكفاراتسخيليا، ما رأيك الآن يوفي؟ «كافارا» جعل مارادونا يقع في حبه»، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية.

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شارك النادي الروسي مقطع فيديو قصير، مقسم إلى قسمين، في الشريحة الأولى يظهر «كفارا» مع قميص اليوفي وكتب تعليقًا يصف المفاوضات القديمة مع يوفنتوس في 2021، ثم وضع هدف اللاعب الجورجي في مرمى يوفنتوس ضمن الفيديو.