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حظر جماهير نابولي وروما بعد مشاجرة على طريق «الشمس الساطعة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 12:55 مساء
حظر جماهير نابولي وروما بعد مشاجرة على طريق «الشمس الساطعة»
اشتباكات جماهير نابولي وروما على طريق الشمس الساطعة. (إنترنت)
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أصدرت السلطات الإيطالية قرارا بحظر حضور مشجعي فريقي نابولي وروما للمباريات خارج ملعبيهما لمدة شهرين، بعد مشاجرة بينهم، تسببت في حدوث فوضى على طريق سريع رئيسي في شمال البلاد، حيث شارك الألتراس من كلا الفريقين في معارك، الأحد الماضي.

يأتي هذا بعد أن التقوا في محطة خدمة «باديا آل بينو» في توسكانا في طريقهم إلى المباراتين ضد سمبدوريا وميلان، ما تسبب في طوابير من السيارات على امتداد 15 كيلومترًا. ويمتد الطريق السريع الملقب بـ«طريق الشمس الساطعة»، من نابولي في الجنوب إلى روما في الوسط ومن ثم شمالا وصولا إلى ميلانو، وهو أحد أهم الطرقات في البلاد، حسب «فرانس برس».

حادث قتل في الاستاد الأولمبي
تعتبر المباريات بين روما ونابولي شرسة بسبب التنافس بين اثنين من أكثر الفرق جماهيرية في إيطاليا وأكثرها حماسة. ووصلت الكراهية إلى ذروتها بعد أن أطلق مشجع لروما النار على مشجع نابولي تشيرو إسبوزيتو، وقتله بالقرب من الاستاد الأولمبي في العاصمة قبل نهائي كأس إيطاليا 2014.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها أمرت «بإغلاق مدرجات الجماهير الزائرة لمدة شهرين ابتداء من السبت في المباريات التي يلعب فيها نابولي وروما خارج الديار»، كما يمتد الحظر ليشمل بيع التذاكر في مدرجات أصحاب الأرض للأشخاص الذين يعيشون في مقاطعتي نابولي وروما.

مواجهة مرتقبة بين نابولي وروما
ويستضيف نابولي المتصدر روما في الدوري 29 يناير الجاري، ولم يُمنع مشجعو الناديين الذين يعيشون في أماكن أخرى من البلاد من شراء التذاكر للمقاعد مع أصحاب الأرض، وهو أمر شائع في المباريات في إيطاليا ونادرًا ما يؤدي إلى مشاكل.

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