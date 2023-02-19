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الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي دورة روتردام للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 06:34 مساء
الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي دورة روتردام للتنس
الروسي دانييل مدفيديف من مواجهة نصف نهائي بطولة روتردام الهولندية لكرة التنس، 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
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عبر الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الحادي عشر عالميًا، بسهولة إلى نهائي دورة روتردام الهولندية لكرة التنس بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف بستة أشواط لواحد وستة لاثنين، السبت ليضرب موعدًا مع الإيطالي يانيك سينر.

وهذا النهائي الأول للمصنف أول عالميًا سابقًا هذا العام ما سيضمن له العودة إلى قائمة العشرة الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ويلتقي في النهائي مع سينر، المصنف 14 عالميًا، الفائز بصعوبة على الهولندي تالون غريكسبور - المشارك ببطاقة دعوة - بنتيجة سبعة أشواط لخمسة وسبعة لستة وسبعة لخمسة.

وقال مدفيديف بعد الفوز: «أشعر أنني بحالة جيدة للغاية. أتحرك بشكل جيد ولا أرتكب إلا القليل من الأخطاء. على عكس ما تشير إليه النتيجة، لم يكن الأمر سهلًا ضد غريغور الذي كان يبحث باستمرار عن الزوايا. كانت هناك تبادلات عدة طويلة ومرهقة جسديًا للغاية».

ويملك مدفيديف (27 عامًا) سجلًا مثاليًا أمام سينر بعد أن فاز بجميع المواجهات الأربع السابقة التي جمعتهما.

الروسي تخطى البلغاري بسهولة
ولم يجد الروسي صعوبة في تخطي البلغاري المصنف 28 عالميًا وأنهى المباراة في ساعة و20 دقيقة ليبقى على المسار الصحيح نحو اللقب رقم 16 في مسيرته.

وللمفارقة، يعود آخر لقب حققه مدفيديف الى دورة فيينا العام الماضي وتخلص من ديميتروف بالذات أيضًا في نصف النهائي في طريقه الى المباراة القمة.

وعزز الروسي سجل مواجهاته ضد البلغاري إلى خمس انتصارات مقابل اثنين، علمًا أن كل المباريات التي جمعتهما جاءت على الملاعب الصلبة.

العودة لأعلى مستوياته
ويبحث مدفيديف عن العودة الى أعلى مستوياته بعدما اكتفى العام الماضي بلقبين متواضعين في فيينا ولوس كابوس.

من جهته، بلغ سينر (21 عامًا) النهائي الثاني له هذا العام بعد تتويجه بدورة مونبلييه الفرنسية، ويبحث الإيطالي عن لقب ثامن في مسيرته علمًا أنه خسر فقط مباراة نهائية واحدة وفاز بسبع.

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