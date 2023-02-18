البولندية إيغا شفيونتيك تحتفظ بلقب دورة الدوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، بلقب دورة الدوحة الدولية لكرة التنس بفوز كاسح السبت 6 - 3، 6 - 0 على الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة.

وهذا اللقب الأول لشفيونتيك هذا العام والثاني عشر في مسيرتها، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

قالت بعد فوزها في حديث لقناة بي إن سبورتس: «أنا فخورة جدًا في الحقيقة لأنني عانيت من بداية صعبة ومعقدة للموسم، أنا سعيدة للعودة بشكل جيد وخاصة على الصعيد الذهني»، مضيفة: «حاولتُ أن أركز على أسلوبي وأن ألعب جيدًا في هذه الظروف الصعبة».

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وتابعت عن أهداف الموسم: «ليست لدي أهداف واضحة، كل شيء متعلق بالنتائج، أعرف دائمًا أن أي شيء قد يحصل وأحاول أن أجد التوازن، ربما سأركز على التعامل مع الضغط وأن أكون هادئة عندما ألعب، ربما الأمر ذهني وأن أحاول أن أكون أفضل لاعبة في أرض الملعب».

المواجهات المباشرة بين اللاعبتين

وعززت سجلها في المواجهات المباشرة ضد بيغولا إلى 5 - 2 علمًا أن آخر مباراة جمعتهما شهدت فوز الأميركية بمجموعتين نظيفتين في كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة مطلع العام.

وبعدما دخلت بطولة أستراليا المفتوحة كالمرشحة الأبرز لحصد اللقب، سقطت شفيونتيك في الدور ثمن النهائي على يد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

لكنها حققت عودة مذهلة في الدوحة وخسرت فقط خمسة أشواط في طريقها إلى اللقب.

وبعد أن أعفيت من الدور الأول بصفتها واحدة من أول أربع مصنفات، تجاوزت الأميركية دانيال كولينز 6 - 0، 6 - 1 في ثمن النهائي، في حين لم تلعب ربع النهائي لانسحاب السويسريي بليندا بنتشيتش وفازت في نصف النهائي على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6 - 0، 6 - 1.