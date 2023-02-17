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البلغاري ديميتروف إلى نصف نهائي روتردام للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 06:54 مساء
البلغاري ديميتروف إلى نصف نهائي روتردام للتنس
البلغاري غريغور ديميتروف يحتفل بالتأهل إلى نصف نهائي دورة روتردام الهولندية الدولية في كرة التنس، 17 فبراير 2023. (الإنترنت)
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تأهل البلغاري غريغور ديميتروف إلى نصف نهائي دورة روتردام الهولندية الدولية في كرة التنس، عقب فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور 6 - 3 و3 - 6 و7 - 6 (8 / 6) اليوم الجمعة.

ويواجه المصنّف الـ28 عالميًا السبت الفائز بين الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الثالث وحامل اللقب والروسي دانييل مدفيديف السادس واللذين يلتقيان لاحقًا، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وظهر ديميتروف الأكثر تماسكًا في اللحظات الأخيرة من المباراة في المبادلات الطويلة، ونجح في قلب الطاولة على منافسه في المجموعة الثالثة الخامسة بعدما كسر الأخير إرساله في الشوط الأول، قبل أن يرد البلغاري التحية ويفرض التعادل 6 – 6 وبالتالي الاحتكام إلى شوط فاصل.

ديميتروف أظهر قوته الذهنية
وأبان ديميتروف عن قوته الذهنية في الشوط الفاصل بعدما تخلف 0 – 3 ثم 4 - 6، قبل أن يكسب أربع نقاط متتالية ويحسمه في صالحه 8 - 6 وبالتالي المباراة.

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