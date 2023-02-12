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دورة مونبلييه للتنس: الإيطالي يانيك سينر يتوج باللقب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 08:39 مساء
دورة مونبلييه للتنس: الإيطالي يانيك سينر يتوج باللقب
الإيطالي يانيك سينر يحمل درع بطولة مونبلييه الفرنسية للتنس، 12 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أحرز الإيطالي يانيك سينر لقبه الأول في 2023 والسابع في مسيرته بفوزه على الأميركي ماكسيم كريسي 7-6 (7-3) و6-3 الأحد في نهائي دورة مونبلييه الفرنسية لكرة التنس.

ورفع الإيطالي (21 عامًا) رصيده الى ستة ألقاب على الملاعب الصلبة، فيما كان لقبه الوحيد الآخر بعيدًا عن هذه الملاعب في دورة أوماغ الترابية، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وسيصعد سينر الذي حرم كريسي من لقبه الثاني من أصل أربع مباريات نهائية، إلى المركز الرابع عشر في تصنيف رابطة المحترفين «ايه تي بي» الذي سيصدر الإثنين.

تصنيف «ايه تي بي».
أما منافسه الأميركي (25 عامًا) والذي أقصى الدنماركي هولغر رونه المصنف أول في الدورة والتاسع عالميًا من نصف النهائي، فسيشق طريقه الإثنين الى نادي الأربعين الأوائل في تصنيف «ايه تي بي».

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