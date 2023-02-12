دورة مونبلييه للتنس: الإيطالي يانيك سينر يتوج باللقب

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز الإيطالي يانيك سينر لقبه الأول في 2023 والسابع في مسيرته بفوزه على الأميركي ماكسيم كريسي 7-6 (7-3) و6-3 الأحد في نهائي دورة مونبلييه الفرنسية لكرة التنس.

ورفع الإيطالي (21 عامًا) رصيده الى ستة ألقاب على الملاعب الصلبة، فيما كان لقبه الوحيد الآخر بعيدًا عن هذه الملاعب في دورة أوماغ الترابية، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وسيصعد سينر الذي حرم كريسي من لقبه الثاني من أصل أربع مباريات نهائية، إلى المركز الرابع عشر في تصنيف رابطة المحترفين «ايه تي بي» الذي سيصدر الإثنين.