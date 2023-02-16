أولى صفقات ريال مدريد الصيفية.. الظهير فران غارسيا

القاهرة - بوابة الوسط

توصّل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع نظيره رايو فاليكانو على إعادة الظهير الأيسر الإسباني فران غارسيا لصفوف الملكي الصيف المقبل.

وسيفعّل ريال مدريد بند إعادة الشراء للاعب غارسيا، وسيدفع خمسة ملايين يورو لفاليكانو، الذي حدد سعر اللاعب بـ10 ملايين يورو، إلا أن نادي العاصمة وضع بندا في عقد اللاعب أثناء انتقاله إلى «الرايو»، يمنحه نسبة 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

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