ريال مدريد يقدم كأس العالم للأندية لجماهير «السنتياغو»...

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تقديم كأس العالم للأندية التي حققها في المغرب وهي الخامسة في تاريخه، إلى جماهيره بملعب «سنتياغو برنابيو»، قبل انطلاق مباراة إلتشي اليوم الأربعاء.
ويواجه ريال مدريد نظيره إلتشي، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا»، وفق ما نشرته جريدة «ماركا» الإسبانية.
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التتويج على حساب الهلال
وتوج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بعدما نجح في الفوز على نظيره الهلال السعودي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب مولاي عبد الله في المغرب.
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