ريال مدريد يقدم كأس العالم للأندية لجماهير «السنتياغو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تقديم كأس العالم للأندية التي حققها في المغرب وهي الخامسة في تاريخه، إلى جماهيره بملعب «سنتياغو برنابيو»، قبل انطلاق مباراة إلتشي اليوم الأربعاء.

ويواجه ريال مدريد نظيره إلتشي، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا»، وفق ما نشرته جريدة «ماركا» الإسبانية.

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