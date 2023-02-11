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للمرة الخامسة.. ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 10:58 مساء
للمرة الخامسة.. ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي
كريم بنزيما يحتفل بهدفه في مرمى الهلال السعودي بكأس العالم للأندية، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
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حقق نادي ريال مدريد الإسباني الفوز اليوم السبت على نظيره الهلال السعودي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، والتي جمعت بينهما على ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط بالمغرب، ليحصد «الميرنغي» الميدالية الذهبية بينما حصد الهلال الفضية.

وتقدم الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور للريال عند الدقيقة 13 من الشوط الأول، بعد توغله على جهة اليسار، قبل أن يضيف زميله فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني بالدقيقة 18، ليعزز التقدم في النتيجة، ويعطي فريقه فرصة اللعب على المرتدات.

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الرد الهلالي جاء سريعا بقدم مهاجمه موسى ماريغا وتحديدا عند الدقيقة 26، ما أعاد فريقه للقاء وأعطاهم الفرصة في المنافسة من جديد، ليبدأ الهلال رحلته نحو تحقيق التعادل أمام الريال الذي أراد إنهاء الشوط الأول على نفس النتيجة، فكان له ما أراد.

في الشوط الثاني استمرت المحاولات الهلالية من أجل تحقيق التعادل وإحياء الآمال في تحقيق اللقب الأول للفريق في هذه المنافسة القارية، أمام المتمرس والأكثر تتويجا بها.

ووقع كريم بنزيما على الهدف الثالث لريال مدريد عند الدقيقة 54، قبل أن يسجل فالفيردي الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء بالدقيقة 58، لتصعب مهمة بطل آسيا في تحقيق اللقب.

فيتو يقلص النتيجة
وقلص مهاجم الهلال السعودي لوسيانو فيتو النتيجة لصالح فريقه بالدقيقة 63، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

لم يعطي فينيسيوس جونيور الفرصة للهلال في إحياء آماله حينما باغته بالهدف الخامس بالدقيقة 69  ليؤكد على رغبة الريال القوية في نيل اللقب.

ثنائية فيتو
فيتو عاد ليسجل هدفه الثاني في مرمى الريال، لتصبح النتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة للهلال، والذي شهدته الدقيقة 79، ومع تبقي 10 دقائق على نهاية اللقاء ضغط «الزعيم» بكل أوراقه الهجومية في محاولة لتدارك النتيجة، لكن ماريغا أهدر كرة الرابع بغرابة شديدة بالدقيقة 81.

لكن الوقت لم يسعف لتدارك النتيجة والعودة في اللقاء أمام العملاق الإسباني، ليكتفي الهلال بحصد فضية البطولة، بينما حقق الريال اللقب والميدالية الذهبية، ونال فلامينغو البرازيلي البرونزية على حساب الأهلي المصري.

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