الهلال السعودي يبحث عن لقب تاريخي أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

يقف الهلال السعودي، الباحث عن مفاجأة تاريخية، بين ريال مدريد الإسباني وإحراز لقب قياسي خامس في كأس العالم للأندية في كرة القدم، عندما يلتقيان السبت في الرباط بنهائي البطولة، ويأمل الهلال في تحقيق الحلم والفوز باللقب.

وحقق ممثل آسيا مفاجأة أولى بإطاحته في الوقت الأصلي فلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية 3 - 2، وأصبح ثالث فريق آسيوي يبلغ النهائي بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016)، والعين الإماراتي (2018) اللذين خسرا برباعية أمام ريال مدريد، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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لكن هذه المرة يعاني بطل أوروبا 14 مرة من تراجع نتائجه في الدوري المحلي لمصلحة غريمه برشلونة، ويغيب عنه حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا لإصابته، فيما تأثرت تشكيلته في الآونة الأخيرة من سلسلة إصابات.

واجتاز الفريق الملكي عقبته الأولى في البطولة، بتغلبه على الأهلي المصري 4 - 1، بينها هدفان في الوقت بدل الضائع، بغياب قائده الفرنسي كريم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية، لإصابة بفخذه والذي انضم إلى فريقه في الرباط، مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

عودة بنزيمة

وإلى بنزيمة العائد من الإصابة، إلا أنه يتوقع أن يعول أنشيلوتي مجددا على المهاجمين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو ولاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، بينما سينتظر المدرب الإيطالي سير اللقاء، من أجل الدفع ببنزيمة.

وسيخفف تتويج الريال بلقبه الثاني، بعد كأس السوبر الأوروبية في أغسطس الماضي، بعض جراحه بعد تأخره بفارق ثماني نقاط عن برشلونة وخسارته أمامه في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية الشهر الماضي، علما بأن مباراة صعبة تنتظره في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر أمام ليفربول الإنجليزي.

الهلال لإنجاز آسيوي - عربي

في المقابل، يعول الهلال على مهاجمه الدولي سالم الدوسري، صاحب هدفين في نصف النهائي من ركلتي جزاء، بالإضافة إلى الأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي قدم مباراة رائعة.

وتضم تشكيلة المدرب الأرجنتيني المحنك رامون دياس (63 عاما)، العائد لتدريب الهلال مرة ثانية بعد فترة أولى بين 2016 و2018، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق النيجيري أوديون إيغالو، البيروفي أندريه كاريو والكولومبي غوستاو كويار.

ويأمل بطل آسيا أربع مرات والسعودية 18 مرة (رقمان قياسيان)، في تعزيز مشواره القياسي في هذه البطولة، بعد حلوله رابعا في 2019 و2021.

وقال الدوسري الذي اختير أفضل لاعب في نصف النهائي: «جئنا للمشاركة وطموحنا أعلى المراكز والهلال يلعب دائما للفوز بالألقاب ونستحق هذا المركز (النهائي) وإن شاء الله نبقى يدا واحدة وقلبا واحدا ونعود بالكأس».