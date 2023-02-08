الهلال السعودي ينجح في محاولته المونديالية الثالثة بالثأر من فلامينغو.. والدوسري هدافا للعرب

القاهرة - بوابة الوسط

ثأر الهلال السعودي من فلامينغو البرازيلي، الثلاثاء، في طنجة المغربية بالفوز عليه (3-2) ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في إنجاز تاريخي، ليواجه الفائز في المباراة بين الأهلي المصري وريال مدريد التي تجري الأربعاء في الرباط.

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وفجّر نادي الهلال السعودي مفاجأة أخرى في مونديال الأندية بفوزه على فلامينغو البرازيلي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، بعد محاولتين فاشلتين العامين 2019 و2021، سيخوض فريق العاصمة السعودية المباراة النهائية بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بحسب «فرانس برس».

وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018)، وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (2013) والعين يصل لنهائي البطولة.

كان الهلال أزاح في الدور السابق، الوداد البيضاوي على أرضه وأمام جمهوره بركلات الترجيح، وبلغ الهلال الدور نصف النهائي للمرة الأولى العام 2019 في قطر وخسر أمام فلامينغو بالذات (1-3)، والعام 2021 في الإمارات أمام تشيلسي الإنجليزي (صفر-1)، وكان في طريقه لتوديع البطولة في ربع النهائي عندما تقدم عليه الوداد بهدف، قبل أن يدرك لاعب الوسط الدولي محمد كنو التعادل ثم يفرض وقتًا إضافيًا حسمه «الزعيم» بركلات الترجيح (5-3).

وفرض سالم الدوسري نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء (4 و45+9)، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الأرجنتيني لوتشيانو فييتو (70). وسجل هدفي فلامينغو بيدرو (20 و90+1)، وأصبح الدوسري أكثر اللاعبين العرب تسجيلًا للأهداف في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف بالتساوي مع المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق.