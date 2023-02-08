«كروس» سر اختلاف تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي المصري بين «آس» و«ماركا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الأهلي المصري ممثلا عن القارة الأفريقية بنظيره ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في المغرب، على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

تسابقت وسائل الإعلام الإسبانية على تقديم التشكيل المتوقع للنادي الملكي، فحسب جريدة «آس»، كانت الخطة الموضوعة لريال مدريد بطريقته المعتادة (4-3-3)، على أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى : أندري لونين.

خط الدفاع : داني كارفخال - ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديغر - إدواردو كامافينغا.

خط الوسط : أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم : فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - رودريغو.

في الوقت نفسة، طرأ تغيير طفيف من جانب جريدة «ماركا» فيما يخص تشكيل العملاق الإسباني ريال مدريد، وانحصر في مركز خط النصف بالنسبة للألماني توني كروس، الذي جاء في تشكيل «آس» بينما وضعت «ماركا» داني سيبايوس بدلا منه، ليأتي تشكيل «ماركا» كالتالي: