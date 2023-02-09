فييتو يعيد اكتشاف نفسه مع الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

تنبأ كثر بمستقبل واعد للمهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو عندما انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني في العام 2015 بعد تألقه اللافت في صفوف فياريال، لكنه لم يرق أبدا إلى مستوى التوقعات بعد تجارب عدة في القارة العجوز قبل أن يجد ضالته مع الهلال السعودي.

فرض فييتو (29 عاما) نفسه نجما في مباراة الإنجاز التاريخي أمام فلامنغو البرازيلي (3- 2) الثلاثاء الماضي في نصف نهائي مونديال الأندية بالمغرب، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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اقتنص فييتو ركلتي جزاء سجل منهما سالم الدوسري الهدفين الأول (4) والثاني (45+9)، ووجه الضربة القاضية لبطل ليبرتادوريس بتسجيله الهدف الثالث بطريقة رائعة (70)، علما بأنه تسبب في طرد مدافع فلامنغو جيرسون سانتوس في ركلة الجزاء الثانية بالإنذار الثاني.

فييتو يعلق على هدفه

وعلق فييتو على هدفه في مرمى فلامنغو قائلا: «أولا وقبل كل شيء، أنا سعيد جدا، لأن الهدف الثالث كان مهما جدا، لأنهم (فلامنغو) قلصوا الفارق بعد ذلك».

وأضاف: «الآن وأنا أشاهد هذا الهدف (في المنطقة المختلطة) للمرة الأولى، إنه هدف رائع».

وتابع: «فلامنغو فريق كبير وصعب وقتالي، ويملك لاعبين رائعين ولم يكن الفوز عليه سهلا، ولكننا قمنا بعملنا وفي النهاية انتزعنا فوزا مهما جدا بالنسبة لنا».

وأردف قائلا: «الآن سنستمتع بهذه اللحظات ثم سنأخذ قسطا من الراحة وغدا سنتحدث عن المباراة المقبلة».

وسيكون فييتو أحد أبرز الأسلحة في المباراة النهائية السبت ضد ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا الفائز على الأهلي المصري وصيف بطل القارة السمراء (4 -1).

تجربتان مع الهلال

يخوض فييتو تجربته الثانية في صفوف الهلال بعدما انضم إليه شتاء 2020 من دون أن يقنع، فتركه منتصف الموسم الماضي للعب على سبيل الإعارة مع الجار الشباب قبل أن يعود إلى صفوفه هذا الصيف.

فييتو من طينة المهاجمين الأذكياء والسريعين بفنيات عالية، شبهه المراقبون في بداياته بمواطنه خافيير سافيولا، وبزغ إلى الأضواء وهو في التاسعة عشرة مع راسينغ كلوب (موسم 2011 - 2012) بعدما لعب مع فريق الشباب موسما واحدا قادما من إستوديانتيس دي لا بلاتا.

بداية لافتة ثم معاناة في أوروبا

كان فييتو مصدر اهتمام العديد من الأندية في القارة العجوز، ونجح فياريال في خطف خدماته لمدة ستة مواسم مقابل 6 ملايين يورو (2014-2015).

لفت الأنظار بتسجيله 20 هدفا في 48 مباراة في مختلف المسابقات، لكن مشواره سلك مسارا لم يكن يتخيله أحد في صيف 2015.

وصل المهاجم الأرجنتيني إلى أتلتيكو مدريد كواحد من أفضل التعاقدات في الصيف باستثمار قدره 20 مليونا، بمعدل مليون يورو مقابل كل هدف سجله مع فياريال (20 هدفا في 48 مباراة).

في العام 2015، كان فييتو يبلغ من العمر 21 عاما وامتلك كل الصفات اللازمة للنجاح، بزوغ نجمه جسده على ملعب «فيسنتي كالديرون» نفسه، عندما تلاعب بروعة بالقائد الدولي الأوروغوياني دييغو غودين، وحارس المرمى ميغل أنخل مويا، مسجلا هدف الفوز لفياريال (1 - صفر).

لم يتوهج فييتو مع أتلتيكو

لكن تلك الأحاسيس الرائعة التي تركها في سنته الوحيدة في صفوف فريق «الغواصة الصفراء» لم تنتقل أبدا إلى أتلتيكو، اختار مواطنه مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني ثلاثة أسماء لمستقبل الأرجنتين في مقابلة أجريت في يوليو 2013: «أنخيل كوريا ورودريغو دي بول وفييتو».

كوريا ودي بول يدافعان عن ألوان «روخيبلانكوس» الآن وتوجا بلقب كأس العالم مع منتخب بلادهما في قطر أواخر العام الماضي، فيما يتواجد فييتو في السعودية متوجا بلقب الدوري المحلي (2021) وكأس الملك (2020) والكأس السوبر المحلية (2021).

وقتها قال فييتو: «مستعد لخوض تحد آخر في أكبر قارات العالم، القارة الآسيوية، وأنا سعيد لتمثيل بطلها الهلال».