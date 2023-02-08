1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

انهالت المكافآت على لاعبي نادي الهلال السعودي بعد بلوغه نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، الثلاثاء، على حساب فلامينغو البرازيلي (3-2) في مدينة طنجة المغربية، ونقل موقع وزارة الرياضة السعودية أن وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قدم مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال (حوالي 133 ألف دولار) لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بحسب «فرانس برس».

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ودوّن الهلال بقيادة نجمه المتألق سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو اسمه في تاريخ المسابقة، بفوزه على بطل كأس ليبرتادوريس المنقوص عدديًا (3-2) في نصف النهائي، ليلاقي في نهائي السبت الفائز بين ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا الأربعاء في الرباط.

من جهة ثانية، أعلن العضو الشرفي للهلال، الأمير الوليد بن طلال، منح مليون ريال لكل لاعب مع إضافة مليون آخر بحال الفوز في النهائي، وغرّد رجل الأعمال «هديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب. وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب».

وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018)، وثالث فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي (2013) والعين.