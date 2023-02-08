ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط

صعد نادي ريال مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المُقامة بالمغرب، بعد الفوز في نصف النهائي على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مولاي عبدالله.

وقبل انتهاء الشوط الأول بدقائق، استطاع جناح الريال فينيسيوس جونيور تسجيل الهدف الأول لفريقه، في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي بالدقيقة 42، بعد خطأ في التغطية من المدافع محمود متولي.

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وأضاع الأهلي فرصاً واضحة للتسجيل في الشوط الأول، لكن لاعبيه لم يكونوا في الموعد لتسجيل هدف التقدم، وأضاعوا فرصة أخذ المبادرة على بطل أوروبا، الذي لم يتوانى في استغلال خطأ الأهلي وضربه بالهدف الأول.

هدف مع بداية الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 46، أسكن فيدريكو فالفيردي كرة عائدة من تصدي للشناوي في شباكه مرة أخرى، ليعلن عن الهدف الثاني «للملكي»، ويقضي على آمال الأهلي في تحقيق أي مفاجأة أمامه.

وحاول الأهلي العودة في المباراة، ولكن على استحياء، قبل أن يجد طريق الحارس أندريه لونين، بقدم الظهير الأيسر التونسي علي معلول، الذي أسكنها على يمين الحارس في الدقيقة 65.

واستمرت المحاولات الأهلاوية على مرمى ريال مدريد، الذي لجأ للدفاع، وحاول المباغتة من المرتدّات، لكن الأهلي أضاع أخطر فرص التعادل برأسية من البديل طاهر محمد الذي سددها قوية ولكن الحارس لونين أبعدها بصعوبة إلى خارج الملعب عند الدقيقة 79.

ركلة جزاء ضائعة

وأضاع لوكا مودريتش ركلة جزاء في الدقيقة 86، بعد العودة لتقنية الفيديو، إذ عرقل متوسط ميدان الأهلي عمرو السولية مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، واحتسب الحكم ثمان دقائق وقت بدل ضائع، قبل أن يضيف رودريغو غوس الهدف الثالث للريال بالدقيقة 92، وجاء الرابع في الدقيقة 98 بقدم البديل سيرجيو أريباس، وأطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بتأهل الريال إلى المباراة النهائية.

وسيواجه الريال في النهائي فريقاً عربياً آخر، إذ تأهل الهلال السعودي بطل آسيا بعد الفوز أمام بطل كونكاكاف فلامينغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.