الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

حقق النادي الأهلي الفوز أمام فريق سياتل ساوندرز الأميركي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في المغرب، ليتأهل لمواجهة ريال مدريد الإسباني بنصف نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين على وقع التعادل، مع أفضلية طفيفة للفريق الأميركي، إلا أن دفاع وحارس الأهلي وقفوا بالمرصاد، وأبعدوا الخطورة عن مرماهم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بطل أفريقيا وبطل الكونكاكاف.

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الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدأ الأهلي بشكل أفضل وحاول خطف هدف الفوز ليتأهل لمواجهة ريال مدريد الإسباني، بينما جاء أول تهديد في الشوط الثاني من تسديدة قوية لمهاجم سياتل لوديرو.

وأجرى النادي الأهلي ثلاث تغييرات دفعة واحدة، بخروج محمود كهربا وطاهر محمد وحمدي فتحي ودخول «أفشة» وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف، في محاولة للسيطرة على المباراة وأخذ زمام المبادرة وتسجيل هدف الفوز في المباراة.

في أول تسديدة للنادي الأهلي بالشوط الثاني، سدد «أفشة» تسديدة قوية تمر بجانب المرمى الأيمن، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله أحمد عبدالقادر بالدقيقة 68.

هدف الأهلي

فرض الأهلي سيطرته على الشوط الثاني، لكن محاولاته كانت خجولة على مرمى سياتل، الذي ركن للدفاع واقتنع بنتيجة اللقاء، وبحث عن الوصول للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، لكن الأهلي كانت له الكلمة الأعلى وخطف الهدف الأول في اللقاء، عن طريق محمد مجدي «أفشة» في الدقيقة 88.

هدفا جلب الفوز للنادي الأهلي بعد احتساب الحكم لثمان دقائق وقت بدل من ضائع، ليطلق صافرته معلنا نهاية المباراة وتأهل الأهلي لمواجهة «الميرنغي» بنصف نهائي البطولة.