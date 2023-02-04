  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 08:54 مساء
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
فريق النادي الأهلي من مواجهة سياتل الأميركي بكأس العالم للأندية، 4 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق النادي الأهلي الفوز أمام فريق سياتل ساوندرز الأميركي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في المغرب، ليتأهل لمواجهة ريال مدريد الإسباني بنصف نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين على وقع التعادل، مع أفضلية طفيفة للفريق الأميركي، إلا أن دفاع وحارس الأهلي وقفوا بالمرصاد، وأبعدوا الخطورة عن مرماهم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بطل أفريقيا وبطل الكونكاكاف.

- 90 دقيقة تفصل الأهلي المصري عن حلم مواجهة ريال مدريد في المغرب
- «ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية

الشوط الثاني
في الشوط الثاني بدأ الأهلي بشكل أفضل وحاول خطف هدف الفوز ليتأهل لمواجهة ريال مدريد الإسباني، بينما جاء أول تهديد في الشوط الثاني من تسديدة قوية لمهاجم سياتل لوديرو.

وأجرى النادي الأهلي ثلاث تغييرات دفعة واحدة، بخروج محمود كهربا وطاهر محمد وحمدي فتحي ودخول «أفشة» وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف، في محاولة للسيطرة على المباراة وأخذ زمام المبادرة وتسجيل هدف الفوز في المباراة.

في أول تسديدة للنادي الأهلي بالشوط الثاني، سدد «أفشة» تسديدة قوية تمر بجانب المرمى الأيمن، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله أحمد عبدالقادر بالدقيقة 68.

هدف الأهلي
فرض الأهلي سيطرته على الشوط الثاني، لكن محاولاته كانت خجولة على مرمى سياتل، الذي ركن للدفاع واقتنع بنتيجة اللقاء، وبحث عن الوصول للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، لكن الأهلي كانت له الكلمة الأعلى وخطف الهدف الأول في اللقاء، عن طريق محمد مجدي «أفشة» في الدقيقة 88.

هدفا جلب الفوز للنادي الأهلي بعد احتساب الحكم لثمان دقائق وقت بدل من ضائع، ليطلق صافرته معلنا نهاية المباراة وتأهل الأهلي لمواجهة «الميرنغي» بنصف نهائي البطولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية

«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية
مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده

مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء

«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية

المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
تشيلسي يسجل صفقاته الجديدة ويستبعد أوباميانغ من قائمة الأبطال
تشيلسي يسجل صفقاته الجديدة ويستبعد أوباميانغ من قائمة الأبطال
تعادل بين الهلال والوداد يقودهما إلى الأشواط الإضافية
تعادل بين الهلال والوداد يقودهما إلى الأشواط الإضافية
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء ...
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى ......
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
المزيد
أونيون برلين يظفر بصدارة الدوري الألماني مؤقتًا بفوز على ماينتس
أونيون برلين يظفر بصدارة الدوري الألماني مؤقتًا بفوز على ......
المغربي أشرف حكيمي يقود باريس لفوز صعب أمام تولوز
المغربي أشرف حكيمي يقود باريس لفوز صعب أمام تولوز...
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم ......
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية ......
المزيد