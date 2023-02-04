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90 دقيقة تفصل الأهلي المصري عن حلم مواجهة ريال مدريد في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 03:59 مساء
90 دقيقة تفصل الأهلي المصري عن حلم مواجهة ريال مدريد في المغرب
مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. (صفحة الأهلي المصري عبر فيسبوك)
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يحتاج الأهلي المصري 90 دقيقة فقط لضرب موعداً مع التاريخ والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ومواجهة ريال مدريد «سيد القارة العجوز»، حيث يلتقي الأهلي السبت بنظيره سياتل ساوندرز الأميريكي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، على استاد طنجة الدولي.

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يتطلع «المارد الأحمر» إلى الصعود للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، وضرب موعدًا مع بطل دوري أبطال أوروبا 14 مرة، وتأهل الأهلي لمواجهة سياتل ساوندرز الأميركي، بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، عقب تغلبه على أوكلاند سيتي النيوزلندي (3-0) في الدور الأول من البطولة.

برونزية عالمية للمارد الأحمر
ولم يخسر الأهلي في الدور الثاني من البطولة منذ العام 2013، حيث صعد مرتين للبطولة بعد هذا التاريخ في عامي 2020 و2021، حيث تغلب على الدحيل بهدف نظيف في نسخة 2020، ثم تغلب على مونتيري المكسيكي في 2021 وفي النسختين حصل الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويأمل الأهلي الذي يخوض مواجهته الرسمية الأولى أمام أحد أندية الولايات المتحدة، في اجتياز تلك العقبة من أجل الصعود للمربع الذهبي، وسبق للأهلي الحصول على الميدالية البرونزية أعوام 2006 و2020 و2021، ويحلم الأهلي بالذهاب بعيداً في نسخة المغرب من كأس العالم للأندية، والصعود للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح ثالث فريق عربي يحقق هذا الإنجاز بعد فريقي الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي عامي 2013 و2018 على الترتيب.

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