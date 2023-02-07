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الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 11:05 مساء
الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
سالم الدوسري لاعب نادي الهلال يحتفل بهدفه في مرمى فلامنجو، الثلاثاء 7 فبراير 2023 (تويتر)
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حقق فريق الهلال السعودي إنجازًا كبيرًا بالصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المبارة التي جمعتهما بنصف نهائي البطولة على ملعب طنجة، وهي البطولة التي تستضيفها المغرب.

سجل سالم الدوسري هدف نادي الهلال في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، في حين سجل بيدرو هدف التعادل لفريق فلامنغو في الدقيقة 20، قبل أن يعود الدسوري لمنطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول مسجلًا هدف الثاني.

كارت أحمر يغير مجريات المباراة
وتلقى اللاعب جيرسون سانتوس دا سيلفا طردًا في الوقت بدل الضائع بعد عرقلة مهاجم الهلال ليحصل على إنذار ثاني، ليبدأ فلامنغو الشوط الثاني ناقصا عدديًا.

وفي الدقيقة 69 أضاف لاعب الهلال فييتو هدف ثالثا قبل أن يقلص بيدور الفارق في الدقيقة 92، لكنه لم يكن كافيًا لعدل فلامنغو النتيجة التي انتهت لصالح الفريق السعودي.

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أرقام سالم الدوسري
وبهدفيه في مباراة اليوم، أصبح سالم الدوسري أول لاعب سعودي يسجل 3 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية، وخامس لاعب في تاريخ البطولة، كما أصبح الهداف التاريخي للاعبين السعوديين في كأس العالم للأندية بواقع 4 أهداف.

هل يكون النهائي عربيًا؟
وينتظر الهلال الفائز من مواجهة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، التي ستقام غدًا الأربعاء، في مدينة الرباط المغربية، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية. ويُمنِّي الجمهور العربي النفس في أن يجمع نهائي البطولة فريقين عربيين، في حال تجاوز الفريق المصري نظيره الإسباني، وهي المهمة التي تبدو صبعة لكنها تبقى رهن الاحتمالات.

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