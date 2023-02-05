الأهلي والهلال يضمنان 4 ملايين دولار بعد الوصول لنصف نهائي كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن ناديا الأهلي المصري والهلال السعودي الحصول على مليوني دولار لكل منهما، على الأقل، نظير بلوغهما الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليًا في المغرب.

وتأهل النادي الأهلي على حساب فريق سياتل ساوندرز الأميركي، بعد فوزه عليه بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، على ملعب «طنجة»، وفق ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه.

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وسيواجه الأهلي وصيف القارة الأفريقية، بطل أوروبا ريال مدريد في نصف النهائي، الأربعاء المقبل بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي بالعاصمة الرباط.

الهلال السعودي فاز على الوداد

كما ضمن نادي الهلال السعودي الحصول على مليوني دولار، عقب فوزه على نادي الوداد البيضاوي المغربي بركلات الترجيح في ربع النهائي أمس السبت.

وسيلعب بطل آسيا الهلال مع بطل أميركا الجنوبية «كوبا ليبرتادوريس» فريق فلامنغو البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب «طنجة».