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فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 12:54 مساء
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
فينسيوس يحتفل مع ريال مدريد. (صفحة فينسيوس عبر تويتر)
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توجه النجم البرازيلي المحترف بصفوف ريال مدريد الإسباني، فينسيوس جونيور، بالشكر إلى دولة المغرب، عبر تغريدة له باللغة العربية على حسابة الرسمي في موقع «تويتر»، بعد فوز فريقه ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي استضافها المغرب أخيرا.

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وقال فينسيوس في تغريدته باللغة العربية، المعززة بالصور، «شكرا لك يا مغرب، لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم، لكن وجود هذا الحشد لمساندتي كان شيئا مميزا للغاية.. ريال مدريد ناد عالمي، نحن أفريقيا وآسيا وأوروبا.. وأبطال العالم».

تدوينة فينسيوس احتفالا بريال مدريد. (صفحة فينسيوس عبر تويتر)
تدوينة فينسيوس احتفالا بريال مدريد. (صفحة فينسيوس عبر تويتر)
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