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المدير الفني لمانشستر: مواجهة برشلونة صعبة وكلانا يسعى للفوز بالبطولة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 09:49 مساء
المدير الفني لمانشستر: مواجهة برشلونة صعبة وكلانا يسعى للفوز بالبطولة
المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ من المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة باليوروبا ليغ، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ أن مواجهة برشلونة صعبة، مشيرا أن كلا الناديين يسعيان للفوز بالبطولة، والمباراة ستكون نهائيا مبكرا، وليس هناك فرصة للتعويض.

ويواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره برشلونة، غدا الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ»، وفق ما نشرته جريدة «ذا أتلتيك».

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وقال تين هاغ في تصريحات صحفية التي تسبق اللقاء: «أعتقد أنه من المثير مواجهة بعضنا البعض لأن ذلك سيساعد كلا الناديين في مثل هذه الاختبارات، أعتقد أن كلا الفريقين لديهما الطموح ليكونا أبطالا في هذه البطولة، والعودة لمنافسات دوري الأبطال».

وتابع: «برشلونة فريق صعب، وأعتقد أنهم يقدمون أفضل ما لديهم منذ عدة سنوات، فعندما ترى إحصائيات الفريق ترى أنه أمر مثير للإعجاب، إنهم يدافعون بشكل جيد، ومهاراتهم الأكبر تظهر أثناء الاستحواذ على الكرة، فعندما يحصل على الكرة يصعب للخصم التسجيل».

مدح فرينكي
ولم ينسَ المدرب الهولندي أن يمدح مواطنه فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة، إذ قال: «فرينكي دي يونغ لاعب رائع وجيد ويقوي أي فريق في العالم، إنه يتمتع بجودة فريدة، فإذا تمكنت من ضمه سيصبح فريقك أقوى».

واختتم: «أنتوني ومكتوميناي في طريقهم للعودة، وغياب مارتينيز ليس مشكلة، فلدينا العديد من الخيارات يمكننا استخدام لوك كظهير وقلب دفاع يمكننا اختيار ما نفضله، لن أبوح بتشكيلتي للصحفيين».

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