مدرب فريق برشلونة: مواجهة اليونايتد كبيرة ونأمل في الفوز

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أن المباراة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن منافسات الدوري الأوروبي «كبيرة»، مشيرًا إلى أنه يسعى للفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

ويستقبل برشلونة نظيره مانشستر يونايتد على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» غدا الخميس، في الثامنة مساء، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي «اليوروباليغ»، وفق ما نشرته جريدة «سبورت» الكتالونية.

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وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «إنها مباراة كبيرة، الفريقان حققا أفضل مستوى لهما في هذه الفترة من الموسم، الناديان يسيران بشكل جيد في بطولة الدوري المحلي، لكن لا يمكن تسميتها مباراة في دوري الأبطال لأننا نلعب في الدوري الأوروبي».

وأضاف: «إذا لم تكن هناك أي مفاجآت، أعتقد أنه يمكننا العبور للدور المقبل، لكن بالتأكيد المباراة الثانية ما تهمني، ليس من السهل أن تكون مباراة العودة خارج الديار».

وأردف: «تين هاغ غيّر شكل الفريق، الأمر لن يكون سهلًا، إنه يقوم بعمل جيد، هو مدرب ذو عقلية هجومية ولديه الكثير من الخيارات في الهجوم، كما أنهم أقوياء في الدفاع، إنه مدرب رائع».

خروج دي يونغ

وعن ارتباط متوسط ميدانه فرينكي دي يونغ بالخروج الصيف الماضي نحو مانشستر، قال تشافي: «دي يونج كان صريحًا معي وأخبرني بأنه يريد البقاء، هو يقدم شيئا جيدا في الملعب ونحن سعداء بوجوده، لقد انتهى الأمر بالبقاء.

واختتم: «أراوخو مثال واضح للقيادة، إنه مدافع جيد بشكل مثير للصدمة، نادرًا ما رأيت لاعبًا يتمتع بمثل هذه اللياقة البدنية والقدرة التكتيكية والفنية».