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إيميليانو مارتينيز يدافع عن نفسه بعد احتفاله الغريب في كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 05:22 مساء
إيميليانو مارتينيز يدافع عن نفسه بعد احتفاله الغريب في كأس العالم
حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز. (أرشيفية: الإنترنت)
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دافع حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز عن نفسه، بتفسيره سر الاحتفال الشهير عقب حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم بقطر 2022.

وقال مارتينيز: «لم أقصد إيذاء أحد باحتفالي، خصوصا الفرنسيين، لدي أصدقاء فرنسيين، وأنا أحترم الثقافة الفرنسية كثيرا، لن أكرر هذا الأمر مرة أخرى»، وفق ما نشره موقع «يورو سبورت».

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وأضاف: «يمكنك أن تسأل أولفييه جيرو عني، لست أنا الشخص الذي يؤذي أحدا، لقد كان الأمر مزحة بيني وبين زملائي لا شيء أكثر».

وتابع: «راهنني زملائي أن أعيد الاحتفال بنفس الطريقة مرة أخرى، بعد أن فعلتها في كوبا أميركا، حتى ليونيل ميسي تحداني أن أكررها، لذلك فعلتها من أجل أن أثبت لهم».

الهتاف ضد كيليان
وبسؤاله عن الهتاف ضد كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي، رد مارتينيز: «الجميع يعلم أن الأمر كله مزحة، الفرنسيون أنفسهم احتفلوا بأغنية خاصة عن ميسي وكانتي، كذلك الأمر لو انهزمت البرازيل، سيغني الجميع عن نيمار، إنها مزحة».

وأردف: «لا شيء شخصي بيني وبين مبابي، لاعبين مثل مبابي لا تملك سوى الاحترام لهم، أن تغني ضده فهذا يعني أنه لاعب كبير، لقد أخبرته بالفعل عقب المباراة بيننا أنه كاد يحرز الفوز لبلاده بمفرده، إنه لاعب من الدرجة الأولى، أعتقد أن اعتزال ميسي سيفتح الباب لكيليان من أجل الفوز بالكرة الذهبية عدة مرات».

جائزة أفضل حارس مرمى
وأعلن فيفا دخول مارتينيز ضمن المرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في عام 2022 بجانب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب.

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