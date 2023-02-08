ياسين بونو في قائمة «فيفا» للحراس الأفضل في عام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القائمة النهائية لأسماء أفضل حراس في العالم عن العام الماضي 2022، وتصدر القائمة الحارس المغربي ياسين بونو.

كما ضمت القائمة إلى جانب حارس مرمى إشبيلية الإسباني ياسين بونو، حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتواه، وحارس المنتخب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022 إيميليانو مارتينيز، وفق ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه.

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وقبل تقليص القائمة النهائية للحراس الأفضل إلى ثلاثة، كان ضمنها البرازيلي إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي الآخر أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي.