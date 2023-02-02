جايسون تايتوم يقود بوسطن سلتيكس لفوز كاسح في الـ«إن بي إي»

القاهرة - بوابة الوسط

سجل جايسون تايتوم 31 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس، متصدرًا دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إي»، لفوز كاسح على ضيفه بروكلين نتس المنقوص 139- 96 أمس الأربعاء.

وجاءت مباراة القمة بين غريمَي المنطقة الشرقية من طرف واحد، سيطر وتقدم فيها سلتيكس من البداية حتى النهاية على ملعب «تي دي غاردن» أمام نتس منقوصًا من نجمه كيفن دورانت للإصابة، وفق موقع «فرانس 24».

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سجل تايتوم سبع ثلاثيات، وساهم جايلن براون بـ 26 نقطة، في مباراة سجل فيها ستة لاعبين من الفائز 10 نقاط، بينما كايري إرفينغ الأفضل من جانب الضيوف مع 20 نقطة.

قال تايتوم بعد فوز الفريق الثاني تواليًا: «أيام الراحة التي حصلنا عليها أفادتنا، شعرنا وكأننا نشطون. لدينا عمق في التشكيلة وذهنية قوية».

في فيلادلفيا، عاد سفنتي سيكسرز إلى الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام أورلاندو ماجيك الإثنين، بفوز مقنع على المنافس ذاته 105- 94.

سبع انتصارات تواليا

ودخل سيكسرز إلى المباراة الماضية في أعقاب سبعة انتصارات تواليًا ولكنه، وبطريقة غريبة، أهدر تقدم 21 نقطة ليخسر 119-109.

ولكنه لم يتأخر ليثأر بقيادة الكاميروني جويل إمبيد الذي أحرز 28 نقطة وجميس هاردن مع 26، بينها ست ثلاثيات، والذي كان قريبًا من تحقيق «تريبل دابل» بعد أن أضاف 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

في ممفيس، واصل داميان ليلارد عروضه القوية وسجل 42 نقطة للمباراة الثانية تواليا، ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على مضيفه غريزليز 122-112.

بات ليلارد الذي أضاف 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، في المركز التاسع عشر إلى جانب الأسطورة شاكيل أونيل في ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلا لـ40 نقطة أقله في المباراة، حقق هذا الإنجاز في 49 مباراة حتى الآن في مسيرته.

مينيسوتا تمبروولفز يفوز على غولدن ستايت ووريرز

في مينيابوليس، ثأر مينيسوتا تمبروولفز من أكبر خسارة له هذا الموسم بفوزه على ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 119-114 بعد التمديد، بعد أن سقط أمامه 137-114 في نوفمبر الفائت.

على الرغم من ال 29 نقطة لستيفن كوري، حقق مينيسوتا الفوز بفضل أداء جماعي ومساهمة من دانجيلو راسل مع 29 نقطة، أنتوني إدواردز 27 ونازريد 24.