وزير الرياضة السعودي عن الترشح لاستضافة مونديال 2030: كل شيء ممكن

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لوكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تقدم ملف ترشح لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، مؤكدا في الوقت نفسه أن «كل شيء ممكن».

وتبدو الكرة السعودية الآن في أوجها، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي الأربعاء منح المملكة شرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها، وفقا لـ«فرانس برس».

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يأتي ذلك مع بروز الكرة السعودية على الساحة الدولية خلال مونديال قطر 2022، بعدما حققت فوزا تاريخيا على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات قبل إقصائها لاحقا.

يضاف إلى ذلك الحديث عن سعي السعودية إلى استضافة نهائيات كأس العالم 2030، ذلك أنه في سبتمبر الماضي، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد فوزي، أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

السعودية لم تترشح

لكن الفيصل أكد على هامش الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة أنه: «لم نترشح لاستضافة كأس العالم، لكن كل شيء ممكن».

وأضاف: «كل ما يأتي في طريقنا ونعتبره قابلا للتحقيق في إطار رؤيتنا واستراتيجيتنا، سنفعله، موضحا أنه ليس لديه مزيد من التفاصيل لتقديمها».

ولفت إلى أن بلاده: «في الوقت الحالي، تركز على العام 2027، لأنه لا يزال يتعين علينا بناء البنية التحتية وغيرها لتلبية متطلبات كأس آسيا».