وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز الفيصل قبل دقائق من الوصول: مرحباً بك كريستيانو في المملكة

القاهرة - بوابة الوسط

غرّد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحباً بك كريستيانو رونالدو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا».

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وكتب نادي النصر السعودي في بيان إعلان توقيع نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو «هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة».

النصر السعودي يقدم نجمه الأسطوري الجديد.. الثلاثاء

ويقدم النصر السعودي نجمه البرتغالي، مساء غد الثلاثاء، إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى الرياض، وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ«العالمي»، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو.

ويصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ في وقت متأخر من مساء الإثنين إلى الرياض، حسبما قال الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر، وأكد أن النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في الرياض، حسبما أفاد المتحدث باسم النادي لـ«وكالة فرانس برس»، الإثنين.

وقال مسؤول آخر، طلب عدم كشف هويته، لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إنّ رونالدو سيصل على متن طائرة خاصة، وأوضح أن النادي سيفتح أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، وسيقدَم رونالدو في تمام الساعة السادسة مساء.