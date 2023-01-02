«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط

يقدم النصر السعودي نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء غدا الثلاثاء، إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى الرياض، وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ«العالمي»، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

ويصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ في وقت متأخر من مساء الإثنين إلى الرياض، حسب ما قال الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر، وأكد أن النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في الرياض، بحسب ما أفاد المتحدث باسم النادي لـ«وكالة فرانس برس»، الإثنين.

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وقال مسؤول آخر، طلب عدم كشف هويته، لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إنّ رونالدو سيصل على متن طائرة خاصة، وأوضح أن النادي سيفتح أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، على أن يتم تقديم رونالدو في تمام الساعة السادسة مساء.

وقال المسؤول إن النادي يتوقع أن يملأ جمهور النصر جنبات الملعب الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع، وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمراً صحفياً رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصاً مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية سباقات فورمولا واحد ورالي داكار ومسابقات غولف ضمت صفوة اللاعبين.

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، «هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد».

كريستيانو يعلن الانضمام للنصر السعودي. (إنترنت)