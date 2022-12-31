وزير الرياضة السعودي: سندعم باقي الفرق بلاعبين عالميين

القاهرة - بوابة الوسط

وعد وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الجماهير السعودية بالتعاقد مع نجوم عالميين، بعد إعلان التعاقد أمس الجمعة مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وقدم عبدالعزيز التهنئة لرونالدو عبر حسابه بتويتر، قائلًا: «سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحبًا بك كرستيانو في السعودية». وأضاف: «سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا».

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ووقع النجم البرتغالي على عقد يربطه بنادي النصر السعودي مدته عامان ونصف، مقابل 500 مليون يورو، ينتهي صيف 2025، وتم إمضاء العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

نجومون عالميون مرتبطون بالانتقال للسعودية

وارتبط نجوم عالميون بالانتقال للدوري السعودي، إذ أشارت تقارير لاهتمام كبير بلاعب خط وسط برشلونة الإسباني سيرخيو بوسكتس، إلى جانب مواطنه سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وتنتهي عقود اللاعبين الثلاثة في الصيف المقبل مع أنديتهم، وترغب الإدارة السعودية في انتدابهم للعب بالدوري المحلي، عن طريق إغرائهم بمقابل مادي كبير.

منشور وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل حول التعاقد مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، الرياض، 30 ديسمبر 2022. (صفحة الوزير بتويتر)