رونالدو يعلن سبب انضمامه للنصر السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

اعلن نادي النصر السعودي رسميًا ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، بعد فسخ اللاعب تعاقده في نوفمبر الماضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما نقل النادي عن اللاعب قوله إنه يبحث عن تجربة جديدة، واصفًا رؤية النادي بـ«الملهمة للغاية».

وأكد النصر في بيان عبر موقع «تويتر» مساء الجمعة، ضم «الرياضي الأعظم عالميًا»، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب مع الفريق يمتد إلى العام 2025 ، على أن يرتدي رونالدو رقمه المفضل «7».

توقيع العقد في مدريد

وجرت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد، التي شهدت تألق رونالدو، فهو الهداف التاريخي لريال مدريد وأكبر هداف في تاريخ بطولة دوري الأبطال، والحاصل على لقب البطولة 5 مرات

وقال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر إن الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، «فرونالدو مثل أعلى لجميع الرياضيين والشباب في العالم، وبوجوده سيمضي النصر نحو تحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال المقبلة».

هل تستضيف السعودية مونديال 2030؟

ويتردد أن قدوم رونالدو الذي سيحصل على 500 مليون يورو في عامين ونصف العام، سيدعم ملف ترشح كل من السعودية ومصر اليونان (ملف ثلاثي) لاستضافة كأس العالم 2030، علمًا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد الممولين للصفقة، بحسب وسائل إعلام حكومية سعودية.

ونقل بيان نادي النصرعن النجم البرتغالي قوله: «إنني متشوف لتجربة دوري كرة قدم جديدة في دولة مختلف، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضام لزملائي بالفريق، ولنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات».